Во Франции выбрали основного кандидата на пост премьер-министра

Блок левых партий «Новый народный фронт» во Франции определился относительно кандидатуры на пост премьер-министра после победы на парламентских выборах. Им станет политик Люси Касте.
«Четыре партии пришли к консенсусу. Следующий шаг: [президент Эмманюэль] Макрон должен признать результаты выборов и назначить [Касте]», — написала в X лидер одной из партий блока Марин Тонделье.
На прошедших внеочередных выборах в парламент Франции «Новый народный фронт» смог завоевать 182 места из 577, что позволило им обойти коалицию действующего президента Макрона «Вместе за республику». Однако для формирования правительства необходимо большинство, которого не достигла ни одна из политических сил, что усложнило процесс формирования нового кабинета министров.
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