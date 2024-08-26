Мэр из ХМАО проверил готовность школ к новому учебному году

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил Детскую школу искусств №1, школу №8 и детский сад №40, где перед новым учебным годом были проведены ремонты и закуплено новое оборудование. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Образовательные учреждения города к приёму юных вартовчан готовы. Уверен, что отремонтированные светлые и уютные помещения, а также обновленная материальная база позволят всем нашим ребятам учиться с хорошим настроением, успешно осваивать новые знания», — написал Дмитрий Кощенко.
В Детской школе №1 рабочие усилили конструкции здания, заменили сети электроснабжения и пожарной сигнализации. В школе №8 за лето отремонтированы спортивный зал, кабинеты, коридоры и лестничные площадки. Закуплены новые проекторы и системные блоки. В детском саду №40 расширен перечень дополнительных образовательных услуг: оздоровительный массаж, занятия в соляной комнате, а 10 детей с нарушением речи будут учиться по адаптивной программе.
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