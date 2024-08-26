26 августа 2024

Мэр из ХМАО проверил готовность школ к новому учебному году

В Нижневартовске перед новым учебным годом отремонтированы школы и детские сады
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске перед новым учебным годом отремонтированы и оснащены новым оборудованием школы и детский сад
В Нижневартовске перед новым учебным годом отремонтированы и оснащены новым оборудованием школы и детский сад Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил Детскую школу искусств №1, школу №8 и детский сад №40, где перед новым учебным годом были проведены ремонты и закуплено новое оборудование. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Образовательные учреждения города к приёму юных вартовчан готовы. Уверен, что отремонтированные светлые и уютные помещения, а также обновленная материальная база позволят всем нашим ребятам учиться с хорошим настроением, успешно осваивать новые знания», — написал Дмитрий Кощенко.

В Детской школе №1 рабочие усилили конструкции здания, заменили сети электроснабжения и пожарной сигнализации. В школе №8 за лето отремонтированы спортивный зал, кабинеты, коридоры и лестничные площадки. Закуплены новые проекторы и системные блоки. В детском саду №40 расширен перечень дополнительных образовательных услуг: оздоровительный массаж, занятия в соляной комнате, а 10 детей с нарушением речи будут учиться по адаптивной программе.

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил Детскую школу искусств №1, школу №8 и детский сад №40, где перед новым учебным годом были проведены ремонты и закуплено новое оборудование. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Образовательные учреждения города к приёму юных вартовчан готовы. Уверен, что отремонтированные светлые и уютные помещения, а также обновленная материальная база позволят всем нашим ребятам учиться с хорошим настроением, успешно осваивать новые знания», — написал Дмитрий Кощенко. В Детской школе №1 рабочие усилили конструкции здания, заменили сети электроснабжения и пожарной сигнализации. В школе №8 за лето отремонтированы спортивный зал, кабинеты, коридоры и лестничные площадки. Закуплены новые проекторы и системные блоки. В детском саду №40 расширен перечень дополнительных образовательных услуг: оздоровительный массаж, занятия в соляной комнате, а 10 детей с нарушением речи будут учиться по адаптивной программе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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