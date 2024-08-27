27 августа 2024

Полиция ХМАО раскрыла банду мошенников в буровой компании. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала банду мошенников в нефтяной компании из ХМАО
Полиция задержала банду мошенников в нефтяной компании из ХМАО Фото:

Полиция ХМАО задержала сотрудников нефтегазовой компании из Нижневартовска (ХМАО), подозреваемых в мошенничестве. Банда присвоила себе более миллиона рублей, сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО.

«По версии полиции, мужчина 37 и женщина 39 лет, работающие в коммерческой организации по бурению и эксплуатации скважин на территории региона, похитили из бюджета фирмы свыше 1 миллиона рублей. С января 2023 года по август 2024 года они вносили ложные сведения в табели учета рабочего времени работников компании, а начисленную за несуществующие часы оплату присваивали», — сообщила пресс-служба окружной полиции в telegram-канале.

Подозреваемые задержаны и находятся под домашним арестом. На них завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления, проводят оперативно-розыскные работы, чтобы выявить других участников мошеннической схемы.

 Ранее URA.RU писало, что вахтовики получили срок за кражу тонны реагентов у подрядчика нефтяной компании в ХМАО. Суд назначил нефтяникам по два года условно.

Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»

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Полиция ХМАО задержала сотрудников нефтегазовой компании из Нижневартовска (ХМАО), подозреваемых в мошенничестве. Банда присвоила себе более миллиона рублей, сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. «По версии полиции, мужчина 37 и женщина 39 лет, работающие в коммерческой организации по бурению и эксплуатации скважин на территории региона, похитили из бюджета фирмы свыше 1 миллиона рублей. С января 2023 года по август 2024 года они вносили ложные сведения в табели учета рабочего времени работников компании, а начисленную за несуществующие часы оплату присваивали», — сообщила пресс-служба окружной полиции в telegram-канале. Подозреваемые задержаны и находятся под домашним арестом. На них завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления, проводят оперативно-розыскные работы, чтобы выявить других участников мошеннической схемы.  Ранее URA.RU писало, что вахтовики получили срок за кражу тонны реагентов у подрядчика нефтяной компании в ХМАО. Суд назначил нефтяникам по два года условно. Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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