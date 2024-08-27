Полиция ХМАО задержала сотрудников нефтегазовой компании из Нижневартовска (ХМАО), подозреваемых в мошенничестве. Банда присвоила себе более миллиона рублей, сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО.
«По версии полиции, мужчина 37 и женщина 39 лет, работающие в коммерческой организации по бурению и эксплуатации скважин на территории региона, похитили из бюджета фирмы свыше 1 миллиона рублей. С января 2023 года по август 2024 года они вносили ложные сведения в табели учета рабочего времени работников компании, а начисленную за несуществующие часы оплату присваивали», — сообщила пресс-служба окружной полиции в telegram-канале.
Подозреваемые задержаны и находятся под домашним арестом. На них завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления, проводят оперативно-розыскные работы, чтобы выявить других участников мошеннической схемы.
Ранее URA.RU писало, что вахтовики получили срок за кражу тонны реагентов у подрядчика нефтяной компании в ХМАО. Суд назначил нефтяникам по два года условно.
Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
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