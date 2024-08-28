Челябинские посевы в сентябре оцифруют

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Данные о челябинских семенах начнут заносить в информсистему
Данные о челябинских семенах начнут заносить в информсистему Фото:

Аграрии Челябинской области готовятся в сентябре к оцифровке семенного материала. Как 28 августа URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза, вносить данные в новую информсистему будут юридические лица и граждане.

«Стартом работы системы „Семеноводство“ назначено 1 сентября. Участниками являются юрлица и граждане — владельцы личных подсобных хозяйств, если они приобретают семена для дальнейшей реализации продукции или производства семенного или посадочного материала», — заявили URA.RU в минсельхозе.

Руководитель управления по эксплуатации системы прослеживаемости зерна ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза РФ Михаил Копейкин рассказал об особенностях работы новой системы. Ресурс будет отслеживать все бизнес-процессы: от производства до продажи и перепродажи семян. В системе выделили три блока культур. Самый большой раздел связан с 41 культурой, обеспечивающей продовольственную безопасность. Среди них есть пшеница, подсолнечник, кукуруза, морковь, свекла, яблони и другие.

Ниже требования к культурам, занесенным в реестр госсорткомиссии, но с безопасностью не связанным. Третий блок будет работать с культурами, которых в госреестре нет, но на территории РФ они производятся. К данной категории отнесли личи, бананы, батат, грейпфруты и оливы.

Копейкин заметил, что все категории участников информационной системы являются производителями посевного и посадочного материала. К ним относятся и аграрии, приобретающие семена для выращивания урожая, и трейдеры, торговые дома, экспортеры и импортеры.

Ранее были запущены в работу две других системы «Зерно» и единая федеральная система о землях. Новый и уже работающие ресурсы будут обмениваться информацией. Данные из одной будут транслироваться в другие.

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Аграрии Челябинской области готовятся в сентябре к оцифровке семенного материала. Как 28 августа URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза, вносить данные в новую информсистему будут юридические лица и граждане. «Стартом работы системы „Семеноводство“ назначено 1 сентября. Участниками являются юрлица и граждане — владельцы личных подсобных хозяйств, если они приобретают семена для дальнейшей реализации продукции или производства семенного или посадочного материала», — заявили URA.RU в минсельхозе. Руководитель управления по эксплуатации системы прослеживаемости зерна ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза РФ Михаил Копейкин рассказал об особенностях работы новой системы. Ресурс будет отслеживать все бизнес-процессы: от производства до продажи и перепродажи семян. В системе выделили три блока культур. Самый большой раздел связан с 41 культурой, обеспечивающей продовольственную безопасность. Среди них есть пшеница, подсолнечник, кукуруза, морковь, свекла, яблони и другие. Ниже требования к культурам, занесенным в реестр госсорткомиссии, но с безопасностью не связанным. Третий блок будет работать с культурами, которых в госреестре нет, но на территории РФ они производятся. К данной категории отнесли личи, бананы, батат, грейпфруты и оливы. Копейкин заметил, что все категории участников информационной системы являются производителями посевного и посадочного материала. К ним относятся и аграрии, приобретающие семена для выращивания урожая, и трейдеры, торговые дома, экспортеры и импортеры. Ранее были запущены в работу две других системы «Зерно» и единая федеральная система о землях. Новый и уже работающие ресурсы будут обмениваться информацией. Данные из одной будут транслироваться в другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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