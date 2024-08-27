27 августа 2024

Якушев поздравил нефтяников ХМАО с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Якушев отметил лидирующие позиции России на мировом энергетическом рынке
Владимир Якушев отметил лидирующие позиции России на мировом энергетическом рынке Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с предстоящим профессиональным праздником. Он отметил лидирующие позиции России на мировом энергетическом рынке и особый вклад Югры, передает корреспондент URA.RU.

«Каждая вторая тонна нефти России добывается в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Здесь, в одном из ключевых энергетических регионов страны, работают нефтяники особого склада — люди надежные, стойкие и целеустремленные. Благодаря вашему труду растет эффективность нефти и газодобычи, внедряются новые технологии и отечественное оборудование», — говорится в послании полпреда. Поздравление прозвучало во время церемонии награждения призеров конкурса «Черное золото Югры».

Якушев также отметил, что 2024 год будет юбилейным для нефтяной отрасли Югры — именно здесь 60 лет назад началась добыча первой промышленной нефти. Он подчеркнул важность преемственности поколений и уважения к ветеранам отрасли для сохранения устойчивости и постановки новых целей. Полпред пожелал удачи участникам конкурса, а также успехов всем работникам нефтегазовой отрасли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с предстоящим профессиональным праздником. Он отметил лидирующие позиции России на мировом энергетическом рынке и особый вклад Югры, передает корреспондент URA.RU. «Каждая вторая тонна нефти России добывается в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Здесь, в одном из ключевых энергетических регионов страны, работают нефтяники особого склада — люди надежные, стойкие и целеустремленные. Благодаря вашему труду растет эффективность нефти и газодобычи, внедряются новые технологии и отечественное оборудование», — говорится в послании полпреда. Поздравление прозвучало во время церемонии награждения призеров конкурса «Черное золото Югры». Якушев также отметил, что 2024 год будет юбилейным для нефтяной отрасли Югры — именно здесь 60 лет назад началась добыча первой промышленной нефти. Он подчеркнул важность преемственности поколений и уважения к ветеранам отрасли для сохранения устойчивости и постановки новых целей. Полпред пожелал удачи участникам конкурса, а также успехов всем работникам нефтегазовой отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...