Якушев поздравил нефтяников ХМАО с профессиональным праздником

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с предстоящим профессиональным праздником. Он отметил лидирующие позиции России на мировом энергетическом рынке и особый вклад Югры, передает корреспондент URA.RU.
«Каждая вторая тонна нефти России добывается в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Здесь, в одном из ключевых энергетических регионов страны, работают нефтяники особого склада — люди надежные, стойкие и целеустремленные. Благодаря вашему труду растет эффективность нефти и газодобычи, внедряются новые технологии и отечественное оборудование», — говорится в послании полпреда. Поздравление прозвучало во время церемонии награждения призеров конкурса «Черное золото Югры».
Якушев также отметил, что 2024 год будет юбилейным для нефтяной отрасли Югры — именно здесь 60 лет назад началась добыча первой промышленной нефти. Он подчеркнул важность преемственности поколений и уважения к ветеранам отрасли для сохранения устойчивости и постановки новых целей. Полпред пожелал удачи участникам конкурса, а также успехов всем работникам нефтегазовой отрасли.
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