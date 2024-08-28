Погиб свердловский боец СВО, бравший Бахмут

В зоне спецоперации (СВО) на Украине погиб житель Березовского (Свердловская область) с медалью «За взятие Бахмута». Стрелка Антона Осипова не стало 12 июля в селе Уманское ДНР. Он ценой своей жизни спас боевых товарищей. Прощание с ним состоится 29 августа.
«Антон Осипов родился 16 ноября 1982 года в городе Березовском, рос в семье военных. В 1998 году окончил среднюю школу №9, в 2000 году закончил техникум, получив специальность слесаря-механика. Срочную службу проходил на родине, в войсках противовоздушной обороны», — рассказал глава округа Евгений Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Писцова, до ухода в зону СВО стрелок работал строителем в строящемся микрорайоне Zori, был бригадиром. «Коллеги ценили и уважали его. Антон был душевным, добрым и внимательным человеком», — подчеркнул он. Также Осипов являлся участником местного союза ветеранов Афганистана, Чечни и специальной военной операции. У военного осталась семья с двумя дочерьми.
Ушел на СВО весной 2023 года, а вернулся в августе того же года. Но через какое-то время вернулся на Украину. У него есть еще две медали: «Бахмутская мясорубка» и знак «Черный крест». С ним погибла его боевая собака.
Церемония прощания с Антоном Осиповым состоится 29 августа. В 11:00 начнется траурный митинг у Мемориала боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 пройдет церемония отпевания и последующее захоронение на Северном кладбище в почетном секторе.
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