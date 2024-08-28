Директор национализированного ЧЭМК Бровко проверил ремонт, которого ждали 25 лет. Фото

29 августа 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Бытовые помещения крупнейших цехов ЧЭМК ремонтируют для комфорта рабочих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Назначенный директор национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Анатолий Бровко проверил ремонт бытовых помещений, которого не было 25 лет. Как сообщили в пресс-службе предприятия, хорошие условия труда позволяют привлекать кадры. «Гендиректор комбината Бровко посетил крупнейшие ферросплавные цеха № 2 и № 8. Целью было оценить ситуацию с начавшимся на предприятии масштабным ремонтом бытовых помещений: раздевалок, душевых, столовых, комнат для собраний», — заметили на предприятии. Бровко заметил, что ремонты завершат в срок. Руководитель добавил, что комфорт в перерывах и во время обеда позволяет эффективней работать с кадрами, особенно — с молодыми. В ходе осмотра Бровко проверил, гидроизоляцию в душевых, систему вентиляции в шкафах для сушки сменной одежды. В ходе ремонта заменят полы и потолки, оштукатурят стены и лестничные проемы, установят новые оконные конструкции. «Я своими глазами увидел, как уложена новая плитка в душевых, расспросил людей, довольны ли они качеством установленной новой сантехники. Через некоторое время приеду с проверкой еще раз — теперь хочу пообедать в отремонтированной столовой», — заявил руководитель. Бровко возглавил ЧЭМК 12 августа. Имеет большой опыт руководства металлургическими предприятиями, работал в правительстве Волгоградской области. На посту сменил Павла Ходоровского, обвиненного в педофилии. Через неделю после назначения в пресс-службе комбината сообщили о проводимых ремонтах на комбинате. Комбинат 26 февраля перешел в собственность государства. Иск в Арбитражный суд Свердловской области подала Генпрокуратура РФ. Ведомство сочло, что частным предприятие в 90-х годах стало в результате незаконной приватизации. Анатолий Бровко убедился, что ремонты бытовых помещений завершатся в срок пресс-служба ЧЭМК Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назначенный директор национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Анатолий Бровко проверил ремонт бытовых помещений, которого не было 25 лет. Как сообщили в пресс-службе предприятия, хорошие условия труда позволяют привлекать кадры. «Гендиректор комбината Бровко посетил крупнейшие ферросплавные цеха № 2 и № 8. Целью было оценить ситуацию с начавшимся на предприятии масштабным ремонтом бытовых помещений: раздевалок, душевых, столовых, комнат для собраний», — заметили на предприятии. Бровко заметил, что ремонты завершат в срок. Руководитель добавил, что комфорт в перерывах и во время обеда позволяет эффективней работать с кадрами, особенно — с молодыми. В ходе осмотра Бровко проверил, гидроизоляцию в душевых, систему вентиляции в шкафах для сушки сменной одежды. В ходе ремонта заменят полы и потолки, оштукатурят стены и лестничные проемы, установят новые оконные конструкции. «Я своими глазами увидел, как уложена новая плитка в душевых, расспросил людей, довольны ли они качеством установленной новой сантехники. Через некоторое время приеду с проверкой еще раз — теперь хочу пообедать в отремонтированной столовой», — заявил руководитель. Бровко возглавил ЧЭМК 12 августа. Имеет большой опыт руководства металлургическими предприятиями, работал в правительстве Волгоградской области. На посту сменил Павла Ходоровского, обвиненного в педофилии. Через неделю после назначения в пресс-службе комбината сообщили о проводимых ремонтах на комбинате. Комбинат 26 февраля перешел в собственность государства. Иск в Арбитражный суд Свердловской области подала Генпрокуратура РФ. Ведомство сочло, что частным предприятие в 90-х годах стало в результате незаконной приватизации.