Челябинские семьи стали чаще строить и проектировать собственные дома

Челябинцы в августе 2024 по сравнению тем же периодом 2023 года стали чаще на 13% делать ремонт и на 22% строить и проектировать дома. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«В Челябинске укрепляется тренд на строительство собственных домов. Спрос на строительство домов в городе в августе 2024 года вырос на 13% год к году. Челябинцы также чаще стали обращаться за помощью к услугам по проектированию домов — спрос повысился на 22% за аналогичный период в Челябинске», — сообщили в пресс-службе.
Как отмечают специалисты, в целом вырос спрос на строительные услуги. Стали более востребованы изыскательные работы для изучения местности, на которой планируется постройка нового объекта (+15%), работы по проектированию и сметам (+22%). Спрос на кровельные работы также вырос на 16% в Челябинске.
Спрос на услуги ремонта и отделки вырос на 21% за лето в Челябинске. Самые востребованные услуги в этом блоке у челябинцев: услуги сантехников (+56%), дизайнера интерьеров (+12%), а также сборка и ремонт мебели (+3%).
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