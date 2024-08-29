Свердловского экс-следователя, сбившего пьяных пешеходов, оставили на свободе

30 августа 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Решение принял судья Свердловского областного суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-следователю из Верхней Салды (Свердловская область) Илье Онышко, условно осужденному за ДТП, в котором он сбил двух пьяных пешеходов. Его защита пыталась отменить приговор первой инстанции. Об этом URA.RU рассказала адвокат Наталья Волкова. «[Свердловский облсуд] так и не устранил [недостатки], на которые ранее указал Седьмой кассационный суд, когда отменил приговор. Сегодня судья оставила апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказала Волкова. Сторона защиты намерена обжаловать решение. Авария с участием Онышко произошла в 2019 году. Следователь полиции ночью ехал с работы домой и не заметил пьяных пешеходов, которые сидели на дороге. После этого его приговорили к двум годам колонии и уволили из органов. Сам Онышко заявлял о нестыковках в деле и требовал пересмотреть решение суда. В начале 2022 года он обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела, утверждая, что оно сфальсифицировано. В январе 2023-го приговор был отменен, дело направили на повторное рассмотрение. Но в марте текущего года суд в Верхней Салде вновь признал Онышко виновным, назначив два года условно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-следователю из Верхней Салды (Свердловская область) Илье Онышко, условно осужденному за ДТП, в котором он сбил двух пьяных пешеходов. Его защита пыталась отменить приговор первой инстанции. Об этом URA.RU рассказала адвокат Наталья Волкова. «[Свердловский облсуд] так и не устранил [недостатки], на которые ранее указал Седьмой кассационный суд, когда отменил приговор. Сегодня судья оставила апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказала Волкова. Сторона защиты намерена обжаловать решение. Авария с участием Онышко произошла в 2019 году. Следователь полиции ночью ехал с работы домой и не заметил пьяных пешеходов, которые сидели на дороге. После этого его приговорили к двум годам колонии и уволили из органов. Сам Онышко заявлял о нестыковках в деле и требовал пересмотреть решение суда. В начале 2022 года он обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела, утверждая, что оно сфальсифицировано. В январе 2023-го приговор был отменен, дело направили на повторное рассмотрение. Но в марте текущего года суд в Верхней Салде вновь признал Онышко виновным, назначив два года условно.