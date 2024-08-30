С компании, оставившей челябинский город без больницы, взыскали 13 миллионов

Арбитражный суд Челябинской области обязал компанию-подрядчика, которая не справилась со строительством больничного корпуса в Карталах, выплатить 13,2 миллиона рублей. Ранее заказчик разорвал контракт с ней из-за срыва сроков на разработку проектно-сметной документации объекта.
«Решение суда — взыскать с подрядчика ООО „Хатман Групп“ 13 миллионов 192 тысячи рублей. Оно может быть обжаловано в течение месяца», — цитирует газета «Карталинская новь» определение Арбитражного суда Челябинской области.
По сведениям издания, контракт на строительство нового корпуса больницы в Карталах на сумму 629 миллионов рублей был заключен с «Хатман Групп» из города Химки в декабре 2022 года. Он был расторгнут в одностороннем порядке заказчиком ОГКУ «Челябинвестстрой» из-за того, что подрядчик так и не приступил к работам в установленные сроки — не закончил разработку проектно-сметной документации и не провел инженерно-изыскательские работы.
«Хатман групп» сорвала строки строительства районной больницы и в селе Аргаяш. «Челябинвестстрой» требует взыскать 1,9 млн рублей. Разбирательство по делу назначено на 15 октября 2024 года.
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