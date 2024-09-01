01 сентября 2024

В Свердловской области ожидается еще одно арктическое вторжение

Синоптик Пулин: Свердловскую область настигнет еще одно арктическое вторжение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арктическое вторжение продлится со вторника по четверг (архивное фото)
Арктическое вторжение продлится со вторника по четверг (архивное фото) Фото:

В Свердловской области прогнозируется еще одно арктическое вторжение, которое продлится со вторника по четверг. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Арктическое вторжение продлится со вторника по четверг включительно. Регион окажется в тыловой части циклона, который выходит на территорию Западной Сибири с акватории Карского моря. Уже днем 2 сентября через северные районы области начнет движение холодный атмосферный фронт, который отметится дождями (до 2-7 миллиметра). Через юг области, в том числе и через Екатеринбург, фронт пройдет в ночь на вторник», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер западный со скоростью 4-9 м/с, днем возможны порывы до 12-14 м/с. Температурные показатели ночью составят от +8 до +10 градусов, днем столбик термометра поднимется до +20-22 градусов тепла.

По Свердловской области ожидается следующая температура воздуха: ночью будет от +5 до +10 градусов, на севере региона температура может достигнуть от +11 до 13 градусов, тогда как на юго-западе ожидается похолодание до +2-4 градусов тепла. Днем температура воздуха поднимется до +18-23 градусов тепла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области прогнозируется еще одно арктическое вторжение, которое продлится со вторника по четверг. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Арктическое вторжение продлится со вторника по четверг включительно. Регион окажется в тыловой части циклона, который выходит на территорию Западной Сибири с акватории Карского моря. Уже днем 2 сентября через северные районы области начнет движение холодный атмосферный фронт, который отметится дождями (до 2-7 миллиметра). Через юг области, в том числе и через Екатеринбург, фронт пройдет в ночь на вторник», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер западный со скоростью 4-9 м/с, днем возможны порывы до 12-14 м/с. Температурные показатели ночью составят от +8 до +10 градусов, днем столбик термометра поднимется до +20-22 градусов тепла. По Свердловской области ожидается следующая температура воздуха: ночью будет от +5 до +10 градусов, на севере региона температура может достигнуть от +11 до 13 градусов, тогда как на юго-западе ожидается похолодание до +2-4 градусов тепла. Днем температура воздуха поднимется до +18-23 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...