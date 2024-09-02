В Киеве вспыхнул пожар после серии взрывов

Кличко: в Киеве загорелось предприятие из-за взрыва
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Виталий Кличко сообщил о пожаре в Киеве Фото:

В Киеве произошло крупное возгорание в связи с серией взрывов. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

«Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах. <…> В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал Кличко в своем telegram-канале. Также сообщается о повреждениях нескольких объектов инфраструктуры. По его словам, продолжается ликвидацией возгораний. Экстренные службы работают на местах.

Также сообщалось об утренней атаке украинских сил по Белгороду. По словам очевидцев и губернатора региона Вячеслава Гладкова, был зафиксирован удар по детскому саду. URA.RU публиковало соответствующие кадры.

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В Киеве произошло крупное возгорание в связи с серией взрывов. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко. «Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах. <…> В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал Кличко в своем telegram-канале. Также сообщается о повреждениях нескольких объектов инфраструктуры. По его словам, продолжается ликвидацией возгораний. Экстренные службы работают на местах. Также сообщалось об утренней атаке украинских сил по Белгороду. По словам очевидцев и губернатора региона Вячеслава Гладкова, был зафиксирован удар по детскому саду. URA.RU публиковало соответствующие кадры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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