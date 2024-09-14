Потери ВС РФ, маневры ВСУ и новый способ обращать в бегство: главное о ситуации под Курском

Алаудинов сообщил о продвижении ВСУ на отдельных участках под Курском

15 сентября 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

ВС РФ получили важную информацию и ликвидировали боевиков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ При попытке атаковать в Курской области ВСУ понесли существенные потери. При этом украинские войска воспользовались отвлекающим маневром, чтобы прорвать оборону российский войск, однако ожидаемых результатов противнику это не дало. Вместе с тем, ВС РФ смогли выманить неприятеля с закрепленных позиций, часть украинских бойцов обратились в бегство, другие — сдались в плен либо были ликвидированы. О главных событиях на Курском направлении к этому часу — в материале URA.RU. Соотношение потерь ВСУ и российской армии Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области несут намного больше потерь, чем российская армия. По его словам, противника ежедневно «уничтожают пачками». «Да, мы тоже несем потери. Но все равно, если сравнить соотношения наших потерь, то у противника, я могу заверить, намного выше, чем наши», — сказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Алаудинов заявил о значительном численном превосходстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продвижение ВСУ на отдельных участках Алаудинов заявил, что ВСУ совершили прорыв обороны на границе в Курской области. По его словам, это было сделано с целью отвлечения внимания российских войск. «В глушковском районе он [противник] может констатировать факт, что он там где-то прорвался, куда-то прошел… Там он пытается тоже что-то сделать. Мы это не скрываем», — заявил Алаудинов. Алаудинов также подчеркнул, что, несмотря на действия ВСУ, у противника нет достаточных ресурсов, чтобы заставить российскую армию проиграть. Что бы сейчас неприятель ни делал, в этом конфликте он уже проиграл, сказал командир спецназа «Ахмат». Бойцы ВС РФ нашли новый способ обратить ВСУ в бегство Российские военные убедили пойманного украинского солдата в Курской области записать голосовое сообщение для сослуживцев с призывом сдаться, поскольку те находятся в окружении. Трансляцию организовали, вытащив на передовую колонку и воспроизводя запись по кругу. Часть боевиков, как минимум 12 человек, покинули свои позиции. По словам Апти Алаудинова, формирования ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах. У боевиков нехватка еды и воды. Вооруженные силы РФ обратили украинских бойцов в бегство Фото: Министерство обороны РФ Секретная информация о нацбатальоне стала известна от пленных В ходе боевых действий на Курском направлении российские военные захватили в плен бойцов 41-й бригады ВСУ. Украинские военные раскрыли местоположение базы нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией). «Сегодня отряд „Каштана“ провел мероприятие — взяли пленных. 41-я бригада. Мы уже знаем, что сзади них находится подразделение „Кракен“. То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Потеря ВСУ двух опорных пунктов боевиков Также отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» провел операцию на участке Нижней Паровой в Курской области. В ходе наступления были уничтожены два опорных пункта ВСУ, а также взяты пленные. Тех, кто отказался сдаться — уничтожили, процитировали слова Алаудинова РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При попытке атаковать в Курской области ВСУ понесли существенные потери. При этом украинские войска воспользовались отвлекающим маневром, чтобы прорвать оборону российский войск, однако ожидаемых результатов противнику это не дало. Вместе с тем, ВС РФ смогли выманить неприятеля с закрепленных позиций, часть украинских бойцов обратились в бегство, другие — сдались в плен либо были ликвидированы. О главных событиях на Курском направлении к этому часу — в материале URA.RU. Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области несут намного больше потерь, чем российская армия. По его словам, противника ежедневно «уничтожают пачками». «Да, мы тоже несем потери. Но все равно, если сравнить соотношения наших потерь, то у противника, я могу заверить, намного выше, чем наши», — сказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Алаудинов заявил, что ВСУ совершили прорыв обороны на границе в Курской области. По его словам, это было сделано с целью отвлечения внимания российских войск. «В глушковском районе он [противник] может констатировать факт, что он там где-то прорвался, куда-то прошел… Там он пытается тоже что-то сделать. Мы это не скрываем», — заявил Алаудинов. Алаудинов также подчеркнул, что, несмотря на действия ВСУ, у противника нет достаточных ресурсов, чтобы заставить российскую армию проиграть. Что бы сейчас неприятель ни делал, в этом конфликте он уже проиграл, сказал командир спецназа «Ахмат». Российские военные убедили пойманного украинского солдата в Курской области записать голосовое сообщение для сослуживцев с призывом сдаться, поскольку те находятся в окружении. Трансляцию организовали, вытащив на передовую колонку и воспроизводя запись по кругу. Часть боевиков, как минимум 12 человек, покинули свои позиции. По словам Апти Алаудинова, формирования ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах. У боевиков нехватка еды и воды. В ходе боевых действий на Курском направлении российские военные захватили в плен бойцов 41-й бригады ВСУ. Украинские военные раскрыли местоположение базы нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией). «Сегодня отряд „Каштана“ провел мероприятие — взяли пленных. 41-я бригада. Мы уже знаем, что сзади них находится подразделение „Кракен“. То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Также отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» провел операцию на участке Нижней Паровой в Курской области. В ходе наступления были уничтожены два опорных пункта ВСУ, а также взяты пленные. Тех, кто отказался сдаться — уничтожили, процитировали слова Алаудинова РИА Новости.