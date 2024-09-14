14 сентября 2024

Потери ВС РФ, маневры ВСУ и новый способ обращать в бегство: главное о ситуации под Курском

Алаудинов сообщил о продвижении ВСУ на отдельных участках под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ получили важную информацию и ликвидировали боевиков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

При попытке атаковать в Курской области ВСУ понесли существенные потери. При этом украинские войска воспользовались отвлекающим маневром, чтобы прорвать оборону российский войск, однако ожидаемых результатов противнику это не дало. Вместе с тем, ВС РФ смогли выманить неприятеля с закрепленных позиций, часть украинских бойцов обратились в бегство, другие — сдались в плен либо были ликвидированы. О главных событиях на Курском направлении к этому часу — в материале URA.RU.

Соотношение потерь ВСУ и российской армии

Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области несут намного больше потерь, чем российская армия. По его словам, противника ежедневно «уничтожают пачками».

«Да, мы тоже несем потери. Но все равно, если сравнить соотношения наших потерь, то у противника, я могу заверить, намного выше, чем наши», — сказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва
Алаудинов заявил о значительном численном превосходстве
Фото:

Продвижение ВСУ на отдельных участках

Алаудинов заявил, что ВСУ совершили прорыв обороны на границе в Курской области. По его словам, это было сделано с целью отвлечения внимания российских войск.

«В глушковском районе он [противник] может констатировать факт, что он там где-то прорвался, куда-то прошел… Там он пытается тоже что-то сделать. Мы это не скрываем», — заявил Алаудинов.

Алаудинов также подчеркнул, что, несмотря на действия ВСУ, у противника нет достаточных ресурсов, чтобы заставить российскую армию проиграть. Что бы сейчас неприятель ни делал, в этом конфликте он уже проиграл, сказал командир спецназа «Ахмат».

Бойцы ВС РФ нашли новый способ обратить ВСУ в бегство

Российские военные убедили пойманного украинского солдата в Курской области записать голосовое сообщение для сослуживцев с призывом сдаться, поскольку те находятся в окружении. Трансляцию организовали, вытащив на передовую колонку и воспроизводя запись по кругу.

Часть боевиков, как минимум 12 человек, покинули свои позиции. По словам Апти Алаудинова, формирования ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах. У боевиков нехватка еды и воды.

Снайперы ВС РФ. stock
Вооруженные силы РФ обратили украинских бойцов в бегство
Фото:

Секретная информация о нацбатальоне стала известна от пленных

В ходе боевых действий на Курском направлении российские военные захватили в плен бойцов 41-й бригады ВСУ. Украинские военные раскрыли местоположение базы нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией).

«Сегодня отряд „Каштана“ провел мероприятие — взяли пленных. 41-я бригада. Мы уже знаем, что сзади них находится подразделение „Кракен“. То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

Потеря ВСУ двух опорных пунктов боевиков

Также отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» провел операцию на участке Нижней Паровой в Курской области. В ходе наступления были уничтожены два опорных пункта ВСУ, а также взяты пленные. Тех, кто отказался сдаться — уничтожили, процитировали слова Алаудинова РИА Новости.

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При попытке атаковать в Курской области ВСУ понесли существенные потери. При этом украинские войска воспользовались отвлекающим маневром, чтобы прорвать оборону российский войск, однако ожидаемых результатов противнику это не дало. Вместе с тем, ВС РФ смогли выманить неприятеля с закрепленных позиций, часть украинских бойцов обратились в бегство, другие — сдались в плен либо были ликвидированы. О главных событиях на Курском направлении к этому часу — в материале URA.RU. Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области несут намного больше потерь, чем российская армия. По его словам, противника ежедневно «уничтожают пачками». «Да, мы тоже несем потери. Но все равно, если сравнить соотношения наших потерь, то у противника, я могу заверить, намного выше, чем наши», — сказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Алаудинов заявил, что ВСУ совершили прорыв обороны на границе в Курской области. По его словам, это было сделано с целью отвлечения внимания российских войск. «В глушковском районе он [противник] может констатировать факт, что он там где-то прорвался, куда-то прошел… Там он пытается тоже что-то сделать. Мы это не скрываем», — заявил Алаудинов. Алаудинов также подчеркнул, что, несмотря на действия ВСУ, у противника нет достаточных ресурсов, чтобы заставить российскую армию проиграть. Что бы сейчас неприятель ни делал, в этом конфликте он уже проиграл, сказал командир спецназа «Ахмат». Российские военные убедили пойманного украинского солдата в Курской области записать голосовое сообщение для сослуживцев с призывом сдаться, поскольку те находятся в окружении. Трансляцию организовали, вытащив на передовую колонку и воспроизводя запись по кругу. Часть боевиков, как минимум 12 человек, покинули свои позиции. По словам Апти Алаудинова, формирования ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах. У боевиков нехватка еды и воды. В ходе боевых действий на Курском направлении российские военные захватили в плен бойцов 41-й бригады ВСУ. Украинские военные раскрыли местоположение базы нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией). «Сегодня отряд „Каштана“ провел мероприятие — взяли пленных. 41-я бригада. Мы уже знаем, что сзади них находится подразделение „Кракен“. То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Также отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» провел операцию на участке Нижней Паровой в Курской области. В ходе наступления были уничтожены два опорных пункта ВСУ, а также взяты пленные. Тех, кто отказался сдаться — уничтожили, процитировали слова Алаудинова РИА Новости.
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