Специалисты из России начали изучение головной части американской ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По их словам, на данный момент из ракеты извлекаются микросхемы, которые впоследствии будут направлены на изучение.
«На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. Мы тщательно ее изучаем. Этот отсек отвечает за всю работу самой ракеты. Извлекаем микросхемы», — рассказал РИА Новости один из российских специалистов.
Специалисты изучают системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы и другие элементы электроники. После демонтажа планируется провести анализ всех извлеченных компонентов.
РСЗО HIMARS была разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 годы. Серийное производство данной системы началось в 2003 году. HIMARS создана на базе трехосного колесного шасси FMTV, используемого американской армией. Система оборудована для перевозки шести реактивных снарядов или одной оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Одной из ключевых особенностей HIMARS является прицельная дальность стрельбы, которая для некоторых видов боеприпасов может достигать до 80 километров.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ во время удара по пригороду Николаева поразили как минимум одну установку РСЗО HIMARS. Во время боев в Курской области военные России уничтожили в общей сложности семь HIMARS.
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