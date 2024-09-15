Военкоры показали разгромленную колонну западной техники в Курской области. Видео

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САУ Archer. stock, stock, САУ Archer, арчер
Военные России под Курском уничтожили американские САУ М109 и БТР Stryker (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ разгромили в Курской области колонну техники НАТО, которая была поставлена в качестве военной помощи Киеву. Так, уничтожены бронетранспортер (БТР) Stryker, САУ М109 и другая техника. Соответствующее видео приводит telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Разгромленная колонна НАТОвской бронетехники в Курской области. Уничтожены американские САУ M109, БТР Stryker и машины», — передает telegram-канал. Остатки американской боевой техники находятся на въезде в село Гоголевка Суджанского района.

В Минобороны РФ сообщили, что на курском направлении украинские военные потеряли более 300 бойцов за минувшие сутки, 14 сентября. За все время боевых действий в регионе потери ВСУ составили 13,1 тысячи военных, передает «Национальная служба новостей».

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ВС РФ разгромили в Курской области колонну техники НАТО, которая была поставлена в качестве военной помощи Киеву. Так, уничтожены бронетранспортер (БТР) Stryker, САУ М109 и другая техника. Соответствующее видео приводит telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Разгромленная колонна НАТОвской бронетехники в Курской области. Уничтожены американские САУ M109, БТР Stryker и машины», — передает telegram-канал. Остатки американской боевой техники находятся на въезде в село Гоголевка Суджанского района. В Минобороны РФ сообщили, что на курском направлении украинские военные потеряли более 300 бойцов за минувшие сутки, 14 сентября. За все время боевых действий в регионе потери ВСУ составили 13,1 тысячи военных, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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