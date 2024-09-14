В России ввели запрет на продажу немаркированной одежды с 15 сентября

В России 15 сентября был введен запрет на продажу немаркированной одежды, произведенной или импортированной в страну до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает газета «Известия».
«С 15 сентября 2024 года в России вводится запрет на продажу немаркированных остатков одежды. Речь о товарах, которые были произведены или ввезены в страну до 1 апреля 2024 года», — передает «Известия».
Газета со ссылкой на ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») сообщает, что с 1 ноября 2023 года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 миллионов остатков товаров. Туда вошли спортивные и лыжные костюмы, шарфы, платья, юбки, одежда из искусственного меха и фетра, пиджаки, блузки, брюки.
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