14 сентября 2024

В России ввели запрет на продажу немаркированной одежды с 15 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Газета сообщила, что множество товаров не было промаркировано
Газета сообщила, что множество товаров не было промаркировано Фото:

В России 15 сентября был введен запрет на продажу немаркированной одежды, произведенной или импортированной в страну до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает газета «Известия».

«С 15 сентября 2024 года в России вводится запрет на продажу немаркированных остатков одежды. Речь о товарах, которые были произведены или ввезены в страну до 1 апреля 2024 года», — передает «Известия».

Газета со ссылкой на ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») сообщает, что с 1 ноября 2023 года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 миллионов остатков товаров. Туда вошли спортивные и лыжные костюмы, шарфы, платья, юбки, одежда из искусственного меха и фетра, пиджаки, блузки, брюки.

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В России 15 сентября был введен запрет на продажу немаркированной одежды, произведенной или импортированной в страну до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает газета «Известия». «С 15 сентября 2024 года в России вводится запрет на продажу немаркированных остатков одежды. Речь о товарах, которые были произведены или ввезены в страну до 1 апреля 2024 года», — передает «Известия». Газета со ссылкой на ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») сообщает, что с 1 ноября 2023 года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 миллионов остатков товаров. Туда вошли спортивные и лыжные костюмы, шарфы, платья, юбки, одежда из искусственного меха и фетра, пиджаки, блузки, брюки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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