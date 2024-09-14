Прокуратура разберется в причинах потасовки со стрельбой у ресторана в Москве

Около ресторана на улице Гарибальди неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу. В обстоятельствах конфликта разбирается прокуратура столицы.
«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта на улице Гарибальди. По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого применено оружие», — сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале и публикует видео с места происшествия.
Отмечается, что о пострадавших в ходе конфликта ничего не известно. Ход проверки находится на контроле ведомства.
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