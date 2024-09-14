14 сентября 2024

Прокуратура разберется в причинах потасовки со стрельбой у ресторана в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура взяла ход проверки на свой контроль
Прокуратура взяла ход проверки на свой контроль Фото:

Около ресторана на улице Гарибальди неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу. В обстоятельствах конфликта разбирается прокуратура столицы.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта на улице Гарибальди. По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого применено оружие», — сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале и публикует видео с места происшествия.

Отмечается, что о пострадавших в ходе конфликта ничего не известно. Ход проверки находится на контроле ведомства.

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Около ресторана на улице Гарибальди неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу. В обстоятельствах конфликта разбирается прокуратура столицы. «Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта на улице Гарибальди. По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого применено оружие», — сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале и публикует видео с места происшествия. Отмечается, что о пострадавших в ходе конфликта ничего не известно. Ход проверки находится на контроле ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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