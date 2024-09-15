Польские наемники обворовали жителей Курской области

Жительница Курской области: польские наемники ВСУ занимаются мародерством
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, всу, сбу, украинские военные, stock
Польские наемники ВСУ издеваются над мирными жителями в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Польские наемники из ВСУ издеваются над гражданскими в Курской области и обворовывают их. Об этом заявила эвакуированная местная жительница.

Она рассказала, как в дом ее соседей ворвались наемники. «Поляки начали рыться, нашли деньги и прикарманили их. Потом один из наемников ударил женщину по почкам, а ее мужа по коленям палкой. Когда они вышли из подвала, в их доме все вверх дном было перевернуто», — рассказала жительница в интервью РИА Новости.

Ранее многодетная мать из Курской области рассказала, что украинские бойцы в регионе надругались над местной жительницей, а затем убили ее. Украинские военные сделали так только лишь потому, что что сын женщины — военнослужащий ВС РФ. После вторжения в регион ВСУ также расстреляли деревне Журавли двух мирных женщин и собаку, которые двигались в сторону Шептуховки.

В МИД РФ заявили, что солдат ВСУ, которые атаковали Курскую область, будут преследовать без срока давности. Преследование будет касаться тех, кто убивал мирных жителей, уничтожал жилые дома, забирал в плен граждан России, избивал и издевался над ними.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польские наемники из ВСУ издеваются над гражданскими в Курской области и обворовывают их. Об этом заявила эвакуированная местная жительница. Она рассказала, как в дом ее соседей ворвались наемники. «Поляки начали рыться, нашли деньги и прикарманили их. Потом один из наемников ударил женщину по почкам, а ее мужа по коленям палкой. Когда они вышли из подвала, в их доме все вверх дном было перевернуто», — рассказала жительница в интервью РИА Новости. Ранее многодетная мать из Курской области рассказала, что украинские бойцы в регионе надругались над местной жительницей, а затем убили ее. Украинские военные сделали так только лишь потому, что что сын женщины — военнослужащий ВС РФ. После вторжения в регион ВСУ также расстреляли деревне Журавли двух мирных женщин и собаку, которые двигались в сторону Шептуховки. В МИД РФ заявили, что солдат ВСУ, которые атаковали Курскую область, будут преследовать без срока давности. Преследование будет касаться тех, кто убивал мирных жителей, уничтожал жилые дома, забирал в плен граждан России, избивал и издевался над ними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...