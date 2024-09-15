Польские наемники обворовали жителей Курской области

Жительница Курской области: польские наемники ВСУ занимаются мародерством

15 сентября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Польские наемники ВСУ издеваются над мирными жителями в Курской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Польские наемники из ВСУ издеваются над гражданскими в Курской области и обворовывают их. Об этом заявила эвакуированная местная жительница. Она рассказала, как в дом ее соседей ворвались наемники. «Поляки начали рыться, нашли деньги и прикарманили их. Потом один из наемников ударил женщину по почкам, а ее мужа по коленям палкой. Когда они вышли из подвала, в их доме все вверх дном было перевернуто», — рассказала жительница в интервью РИА Новости. Ранее многодетная мать из Курской области рассказала, что украинские бойцы в регионе надругались над местной жительницей, а затем убили ее. Украинские военные сделали так только лишь потому, что что сын женщины — военнослужащий ВС РФ. После вторжения в регион ВСУ также расстреляли деревне Журавли двух мирных женщин и собаку, которые двигались в сторону Шептуховки. В МИД РФ заявили, что солдат ВСУ, которые атаковали Курскую область, будут преследовать без срока давности. Преследование будет касаться тех, кто убивал мирных жителей, уничтожал жилые дома, забирал в плен граждан России, избивал и издевался над ними. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польские наемники из ВСУ издеваются над гражданскими в Курской области и обворовывают их. Об этом заявила эвакуированная местная жительница. Она рассказала, как в дом ее соседей ворвались наемники. «Поляки начали рыться, нашли деньги и прикарманили их. Потом один из наемников ударил женщину по почкам, а ее мужа по коленям палкой. Когда они вышли из подвала, в их доме все вверх дном было перевернуто», — рассказала жительница в интервью РИА Новости. Ранее многодетная мать из Курской области рассказала, что украинские бойцы в регионе надругались над местной жительницей, а затем убили ее. Украинские военные сделали так только лишь потому, что что сын женщины — военнослужащий ВС РФ. После вторжения в регион ВСУ также расстреляли деревне Журавли двух мирных женщин и собаку, которые двигались в сторону Шептуховки. В МИД РФ заявили, что солдат ВСУ, которые атаковали Курскую область, будут преследовать без срока давности. Преследование будет касаться тех, кто убивал мирных жителей, уничтожал жилые дома, забирал в плен граждан России, избивал и издевался над ними.