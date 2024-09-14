14 сентября 2024

Мурашко: россиянам хватит лекарств от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, мурашко михаил
Главное — вовремя обратиться к врачу, заявил Мурашко Фото:

В России есть необходимое количество лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, добавив, что самое главное — это своевременно начать лечение.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что на данный момент вновь наблюдается рост заболеваемости, поэтому важно соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться к врачу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус продолжает мутировать, появился новый вариант FLiRT. Его симптомы схожи с симптомами при «омикроне»: потеря вкуса и обоняния, слабость, боль в горле и кашель, головная и мышечные боли. Она добавила, что благодаря системе мониторинга удается выявлять новые мутации COVID-19.

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В России есть необходимое количество лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, добавив, что самое главное — это своевременно начать лечение. «Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что на данный момент вновь наблюдается рост заболеваемости, поэтому важно соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться к врачу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус продолжает мутировать, появился новый вариант FLiRT. Его симптомы схожи с симптомами при «омикроне»: потеря вкуса и обоняния, слабость, боль в горле и кашель, головная и мышечные боли. Она добавила, что благодаря системе мониторинга удается выявлять новые мутации COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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