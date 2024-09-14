Мурашко: россиянам хватит лекарств от коронавируса

15 сентября 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Главное — вовремя обратиться к врачу, заявил Мурашко Фото: Роман Наумов © URA.RU В России есть необходимое количество лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, добавив, что самое главное — это своевременно начать лечение. «Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что на данный момент вновь наблюдается рост заболеваемости, поэтому важно соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться к врачу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус продолжает мутировать, появился новый вариант FLiRT. Его симптомы схожи с симптомами при «омикроне»: потеря вкуса и обоняния, слабость, боль в горле и кашель, головная и мышечные боли. Она добавила, что благодаря системе мониторинга удается выявлять новые мутации COVID-19. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России есть необходимое количество лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, добавив, что самое главное — это своевременно начать лечение. «Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что на данный момент вновь наблюдается рост заболеваемости, поэтому важно соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться к врачу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус продолжает мутировать, появился новый вариант FLiRT. Его симптомы схожи с симптомами при «омикроне»: потеря вкуса и обоняния, слабость, боль в горле и кашель, головная и мышечные боли. Она добавила, что благодаря системе мониторинга удается выявлять новые мутации COVID-19.