В Челябинске после пожара в квартире нашли тело женщины. Фото

04 сентября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Тело женщины нашли пожарные, приехавшие на вызов Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске после пожара в квартире на улице Горького утром 4 сентября нашли тело женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Во время разведки было найдено тело женщины 1976 года рождения без признаков жизни. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящий момент идет проливка и разборка конструкций здания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Квартира погибшей находилась на первом этаже. К месту пожара выдвинулось четыре автоцистерны, автолестница и 15 человек личного состава. Жильцы дома эвакуировались из здания. Причину и обстоятельства происшествия предстоит установить дознавателям МЧС России. Тело женщины нашли во время разведки Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Фото: Квартира, в которой произошел пожар, располагалась на первом этаже дома Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске после пожара в квартире на улице Горького утром 4 сентября нашли тело женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Во время разведки было найдено тело женщины 1976 года рождения без признаков жизни. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящий момент идет проливка и разборка конструкций здания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Квартира погибшей находилась на первом этаже. К месту пожара выдвинулось четыре автоцистерны, автолестница и 15 человек личного состава. Жильцы дома эвакуировались из здания. Причину и обстоятельства происшествия предстоит установить дознавателям МЧС России.