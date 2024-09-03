03 сентября 2024

В Челябинске после пожара в квартире нашли тело женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело женщины нашли пожарные, приехавшие на вызов Фото:

В Челябинске после пожара в квартире на улице Горького утром 4 сентября нашли тело женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Во время разведки было найдено тело женщины 1976 года рождения без признаков жизни. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящий момент идет проливка и разборка конструкций здания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Квартира погибшей находилась на первом этаже. К месту пожара выдвинулось четыре автоцистерны, автолестница и 15 человек личного состава. Жильцы дома эвакуировались из здания. Причину и обстоятельства происшествия предстоит установить дознавателям МЧС России.

Тело женщины нашли во время разведки
Тело женщины нашли во время разведки
Фото:
Квартира, в которой произошел пожар, располагалась на первом этаже дома
Квартира, в которой произошел пожар, располагалась на первом этаже дома
Фото:

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В Челябинске после пожара в квартире на улице Горького утром 4 сентября нашли тело женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Во время разведки было найдено тело женщины 1976 года рождения без признаков жизни. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящий момент идет проливка и разборка конструкций здания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Квартира погибшей находилась на первом этаже. К месту пожара выдвинулось четыре автоцистерны, автолестница и 15 человек личного состава. Жильцы дома эвакуировались из здания. Причину и обстоятельства происшествия предстоит установить дознавателям МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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