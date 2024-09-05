В Челябинске осудили топ-менеджера госструктуры, отвечающей за работу судов

Суд признал Евгения Кузнецова виновным в коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Калининский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении главного инженера ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Евгения Кузнецова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 53 тысячи 700 рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину признали виновным, в качестве наказания он получил штраф.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также суд назначил Кузнецову дополнительное наказание. Ему запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, занимать руководящие должности на государственной службе.

Кузнецов был задержан в середине октября 2023 года. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получил взятки от представителей коммерческих организаций на сумму 53 тысячи 700 рублей. За это он оказывал им содействие при получении контрактов, принимал по факту невыполненные работы.

Позднее силовики вернулись в учреждение и задержали начальника Кузнецова — Дмитрию Замору. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили под домашний арест. Но после в деле появилась коррупционная составляющая. Тогда Замору отправили в СИЗО. Недавно ему продлили срок под стражей до 9 октября.