06 сентября 2024

«Считал, что его оскорбляют»: свердловчанина, пристававшего к детям, отправили лечиться

Свердловчанина, пристававшего к детям в Каменске-Уральском, отправили лечиться
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин ранее состоял на учете в медицинском учреждении (архивное фото)
Свердловчанин ранее состоял на учете в медицинском учреждении (архивное фото) Фото:

Свердловчанин, который приставал к детям в Каменске-Уральском, рассказал, что его они якобы оскорбляют и преследуют. Полиция поместила мужчину в одну из больниц города для прохождения лечения.

«Сотрудники полиции Каменска-Уральского проводят проверочные мероприятия по заявлению местной жительницы. Сыщиками установлена личность нарушителя общественного порядка. Это неработающий местный житель,1984 года рождения, ранее состоявший на учете в медицинском учреждении. Представители МВД опросили участников конфликта, а также провели опрос соседей. Гражданин мотивировал свое поведение тем, что ему „якобы“ кажется, что дети его преследуют и оскорбляют» — прокомментировал руководитель пресс-службы полицейского главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Алюминиевой, когда на 14-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По словам матери ребенка, он прижался к ней, оскорблял ее и спрашивал, почему девочка так на него смотрит. Продавцу в магазине пришлось нажать кнопку экстренного вызова. Женщина позже уточнила, что этот мужчина всегда ведет себя агрессивно.

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Свердловчанин, который приставал к детям в Каменске-Уральском, рассказал, что его они якобы оскорбляют и преследуют. Полиция поместила мужчину в одну из больниц города для прохождения лечения. «Сотрудники полиции Каменска-Уральского проводят проверочные мероприятия по заявлению местной жительницы. Сыщиками установлена личность нарушителя общественного порядка. Это неработающий местный житель,1984 года рождения, ранее состоявший на учете в медицинском учреждении. Представители МВД опросили участников конфликта, а также провели опрос соседей. Гражданин мотивировал свое поведение тем, что ему „якобы“ кажется, что дети его преследуют и оскорбляют» — прокомментировал руководитель пресс-службы полицейского главка МВД Валерий Горелых. Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Алюминиевой, когда на 14-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По словам матери ребенка, он прижался к ней, оскорблял ее и спрашивал, почему девочка так на него смотрит. Продавцу в магазине пришлось нажать кнопку экстренного вызова. Женщина позже уточнила, что этот мужчина всегда ведет себя агрессивно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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