«Считал, что его оскорбляют»: свердловчанина, пристававшего к детям, отправили лечиться

Свердловчанин, который приставал к детям в Каменске-Уральском, рассказал, что его они якобы оскорбляют и преследуют. Полиция поместила мужчину в одну из больниц города для прохождения лечения.
«Сотрудники полиции Каменска-Уральского проводят проверочные мероприятия по заявлению местной жительницы. Сыщиками установлена личность нарушителя общественного порядка. Это неработающий местный житель,1984 года рождения, ранее состоявший на учете в медицинском учреждении. Представители МВД опросили участников конфликта, а также провели опрос соседей. Гражданин мотивировал свое поведение тем, что ему „якобы“ кажется, что дети его преследуют и оскорбляют» — прокомментировал руководитель пресс-службы полицейского главка МВД Валерий Горелых.
Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Алюминиевой, когда на 14-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По словам матери ребенка, он прижался к ней, оскорблял ее и спрашивал, почему девочка так на него смотрит. Продавцу в магазине пришлось нажать кнопку экстренного вызова. Женщина позже уточнила, что этот мужчина всегда ведет себя агрессивно.
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