РЖД хочет запустить сообщение между Россией и Китаем

Между Китаем и Россией хотят запустить ЖД-сообщение
В «Российских железных дорогах» прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем. Об этом сообщили во время сетевого селекторного совещания с главой РЖД Олегом Белозеровым.
«Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем. В этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска», — сообщили в пресс-службе компании. Сроки появления новых международных рейсов не сообщаются.
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