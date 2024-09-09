РЖД хочет запустить сообщение между Россией и Китаем

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РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск, поезд, вагон, купе, ржд, железная дорога, юужд
Между Китаем и Россией хотят запустить ЖД-сообщение Фото:

В «Российских железных дорогах» прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем. Об этом сообщили во время сетевого селекторного совещания с главой РЖД Олегом Белозеровым.

«Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем. В этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска», — сообщили в пресс-службе компании. Сроки появления новых международных рейсов не сообщаются.

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В «Российских железных дорогах» прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем. Об этом сообщили во время сетевого селекторного совещания с главой РЖД Олегом Белозеровым. «Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем. В этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска», — сообщили в пресс-службе компании. Сроки появления новых международных рейсов не сообщаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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