Соединенные Штаты ответственны за срыв переговоров между Россией и Украиной. Вашингтон и его западные партнеры затрудняли проведение диалога. В результате вместо мира возник конфликт, сопровождающийся ужасающим человеческими жертвами.
«В первые дни и недели после начала конфликта на Украине „существовало окно возможностей для урегулирования через переговоры“. Двусторонние консультации между Киевом и Москвой в Стамбуле на начальном этапе конфликта вселяли надежду на дипломатическое разрешение и даже привели к проекту соглашения. Однако США и их западные партнеры, вместо того чтобы содействовать дипломатии, мешали проведению переговоров», — передает журнал The American Conservative, ссылаясь на участников переговоров — официальные лица Украины, Швейцарии и США.
В сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Киев достигли соглашения по урегулированию конфликта в марте 2022 года в Стамбуле, но оно не было реализовано из-за западного влияния, стремящегося к стратегическому поражению России. Путин отметил, что Россия всегда была открыта к переговорам, в отличие от Украины, но после множества обманов теперь ей важно понимать, с кем вести дело и кому можно доверять. Он подчеркнул, что новые соглашения должны основываться на стамбульских договоренностях 2022 года, учитывая текущую ситуацию. Кремль также заявил, что Россия будет вести переговоры на своих условиях и не примет навязываемых правил.
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