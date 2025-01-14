14 января 2025

Эксперт раскрыл как правильно просить повышения зарплаты

Эксперт Полещук: для повышения зарплаты нужны рабочие достижения
© Служба новостей «URA.RU»
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Работник может попросить о повышении зарплаты
Работник может попросить о повышении зарплаты Фото:

Если вам долгое время не повышали зарплату и у вас сложилось мнение, что пришло время заговорить о прибавке с начальством, то необходимо акцентировать внимание на своих рабочих достижениях. Кроме того, есть смысл привести боссу рациональные аргументы и назвать объективные причины для увеличения материального вознаграждения. Об этом рассказал эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

«Вам давно не увеличивали зарплату, и вы считаете это незаслуженным, следует провести на эту тему разговор с начальством. Во время разговора проанализируйте свои заслуги и расскажите руководителю, что еще вы можете сделать для компании; приводите рациональные, а не эмоциональные доводы, оперируйте конкретными цифрами», — передает издание «Прайм» слова Полещука.

По мнению эксперта, не стоит при начальнике сравнивать себя с коллегами, указывая на разницу в оплате труда. Также неразумно шантажировать работодателя уходом, если у вас нет реального запасного варианта.

Не надо бояться отказов, вы можете раз в год уточнять свою стоимость на рынке труда. Для этого важно сравнивать вашу зарплату с теми, что имеются в объявлениях по схожим должностям, отмечает Полещук.

Ранее бизнес-коуч, предприниматель Анна Жюсталь рассказала, что реальная ценность сотрудника на рынке труда может заставить работодателя поднять подчиненному зарплату. Не менее хороша и констатация текущих успехов. Производительный сотрудник выгоден компании. Резкий рост цен способен быть поводом для просьб о повышении уровня зарплат, отметила коуч.

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Если вам долгое время не повышали зарплату и у вас сложилось мнение, что пришло время заговорить о прибавке с начальством, то необходимо акцентировать внимание на своих рабочих достижениях. Кроме того, есть смысл привести боссу рациональные аргументы и назвать объективные причины для увеличения материального вознаграждения. Об этом рассказал эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук. «Вам давно не увеличивали зарплату, и вы считаете это незаслуженным, следует провести на эту тему разговор с начальством. Во время разговора проанализируйте свои заслуги и расскажите руководителю, что еще вы можете сделать для компании; приводите рациональные, а не эмоциональные доводы, оперируйте конкретными цифрами», — передает издание «Прайм» слова Полещука. По мнению эксперта, не стоит при начальнике сравнивать себя с коллегами, указывая на разницу в оплате труда. Также неразумно шантажировать работодателя уходом, если у вас нет реального запасного варианта. Не надо бояться отказов, вы можете раз в год уточнять свою стоимость на рынке труда. Для этого важно сравнивать вашу зарплату с теми, что имеются в объявлениях по схожим должностям, отмечает Полещук. Ранее бизнес-коуч, предприниматель Анна Жюсталь рассказала, что реальная ценность сотрудника на рынке труда может заставить работодателя поднять подчиненному зарплату. Не менее хороша и констатация текущих успехов. Производительный сотрудник выгоден компании. Резкий рост цен способен быть поводом для просьб о повышении уровня зарплат, отметила коуч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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