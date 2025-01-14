В России грядет «индексация» штрафов: какие статьи затронет рост взысканий

Минюст: из-за инфляции будут увеличены штрафы за экономические преступления
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Из-за инфляции по шести статьям УК РФ вырастут штрафы
Из-за инфляции по шести статьям УК РФ вырастут штрафы Фото:

Министерство юстиции России предложило увеличить размеров штрафов за экономические преступления. Отмечается, что с 2003 года сумма на фоне инфляции не корректировалась. Ведомство указало на то, что в 2024 году произошло увеличение пороговых значений по 36 статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, касающихся экономической деятельности, что позволило восстановить социальную справедливость. Почему увеличат штрафы и какие статьи УК РФ это затронет — в материале URA.RU.

Почему хотят увеличить штрафы

Минюст разработал проект федерального закона, который внесет изменения в Уголовный кодекс РФ, касающиеся увеличения штрафов за определенные экономические преступления. Данный проект был вынесен на общественное обсуждение на портале нормативно-правовых актов. Инициатива направлена на поддержание баланса между превентивной ролью уголовного законодательства и его либерализацией в экономической сфере.

Так, в 2024 году произошло увеличение порогов крупного и особо крупного ущерба, что касается 36 статей УК РФ об экономических преступлениях. Это изменение позволило переклассифицировать некоторые деяния из уголовных в административные правонарушения. Однако, несмотря на изменение пороговых значений ущерба, размеры штрафов за данные преступления не пересматривались с 2003 года, что на данный момент не учитывает рост инфляции. Такая ситуация мешает достижению цели наказаний по уголовным статьям — восстановлению социальной справедливости.

Предложенный Минюстом РФ законопроект ставит целью обновление размеров штрафов для 36 видов преступлений с учетом инфляции. Подобное позволит адаптировать штрафы к текущим экономическим условиям. Наказания при этом будут соответствовать характеру и степени общественной опасности деяний, говорится в сообщении министерства. 

По каким статьям УК РФ и на сколько вырастут штрафы

  • В статье 146 Уголовного кодекса РФ, касающейся нарушения авторских и смежных прав, предусматривается увеличение штрафов с 200 тысяч рублей до одного миллиона рублей, а также с 500 тысяч до 2,5 млн рублей. Размер штрафов зависит от состава преступления;
  • В статье 159 УК РФ (мошенничество) размер штрафа предлагается увеличить с 300 до 500 тысяч рублей;
  • Штрафы по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) также могут быть увеличены с 300 тысяч до 1,5 млн рублей;
  • В статье 175 УК РФ, которая регулирует приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого незаконным путем, штрафы могут возрасти с 80 до 400 тысяч рублей;
  • По статье 186 УК РФ (незаконный оборот поддельных денег или ценных бумаг) штрафы, предположительно, вырастут с одного до пяти миллионов рублей.

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Министерство юстиции России предложило увеличить размеров штрафов за экономические преступления. Отмечается, что с 2003 года сумма на фоне инфляции не корректировалась. Ведомство указало на то, что в 2024 году произошло увеличение пороговых значений по 36 статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, касающихся экономической деятельности, что позволило восстановить социальную справедливость. Почему увеличат штрафы и какие статьи УК РФ это затронет — в материале URA.RU. Почему хотят увеличить штрафы Минюст разработал проект федерального закона, который внесет изменения в Уголовный кодекс РФ, касающиеся увеличения штрафов за определенные экономические преступления. Данный проект был вынесен на общественное обсуждение на портале нормативно-правовых актов. Инициатива направлена на поддержание баланса между превентивной ролью уголовного законодательства и его либерализацией в экономической сфере. Так, в 2024 году произошло увеличение порогов крупного и особо крупного ущерба, что касается 36 статей УК РФ об экономических преступлениях. Это изменение позволило переклассифицировать некоторые деяния из уголовных в административные правонарушения. Однако, несмотря на изменение пороговых значений ущерба, размеры штрафов за данные преступления не пересматривались с 2003 года, что на данный момент не учитывает рост инфляции. Такая ситуация мешает достижению цели наказаний по уголовным статьям — восстановлению социальной справедливости. Предложенный Минюстом РФ законопроект ставит целью обновление размеров штрафов для 36 видов преступлений с учетом инфляции. Подобное позволит адаптировать штрафы к текущим экономическим условиям. Наказания при этом будут соответствовать характеру и степени общественной опасности деяний, говорится в сообщении министерства.  По каким статьям УК РФ и на сколько вырастут штрафы
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