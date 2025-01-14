В Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций

Евросоюз планирует включить в 16 пакет антироссийских санкций ограничения импорта сжиженного природного газа и отключения новых банков от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg.
«Проект мер, который станет частью 16-го пакета санкций блока, включает ограничения на десятки судов, которые входят в теневой флот танкеров Москвы. Кроме того, большее количество банков отключит международные платежные системы SWIFT. Ограничения на алюминий будут постепенными. Отказ от СПГ также может быть осуществлен», — сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Ранее URA.RU сообщало, что Еврокомиссия планирует наложить запрет на импорт первичного алюминия из России. Эти ограничения будут включены в очередной пакет санкций.
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