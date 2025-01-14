14 января 2025

В Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций

Bloomberg: ЕС внесет в 16 пакет санкций ограничения на СПГ и отключения от SWIFT
© Служба новостей «URA.RU»
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Отказ от СПГ может быть осуществлен либо в качестве санкции, либо в рамках дорожной карты
Отказ от СПГ может быть осуществлен либо в качестве санкции, либо в рамках дорожной карты Фото:
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Евросоюз планирует включить в 16 пакет антироссийских санкций ограничения импорта сжиженного природного газа и отключения новых банков от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg.

«Проект мер, который станет частью 16-го пакета санкций блока, включает ограничения на десятки судов, которые входят в теневой флот танкеров Москвы. Кроме того, большее количество банков отключит международные платежные системы SWIFT. Ограничения на алюминий будут постепенными. Отказ от СПГ также может быть осуществлен», — сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Ранее URA.RU сообщало, что Еврокомиссия планирует наложить запрет на импорт первичного алюминия из России. Эти ограничения будут включены в очередной пакет санкций.

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Евросоюз планирует включить в 16 пакет антироссийских санкций ограничения импорта сжиженного природного газа и отключения новых банков от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg. «Проект мер, который станет частью 16-го пакета санкций блока, включает ограничения на десятки судов, которые входят в теневой флот танкеров Москвы. Кроме того, большее количество банков отключит международные платежные системы SWIFT. Ограничения на алюминий будут постепенными. Отказ от СПГ также может быть осуществлен», — сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Ранее URA.RU сообщало, что Еврокомиссия планирует наложить запрет на импорт первичного алюминия из России. Эти ограничения будут включены в очередной пакет санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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