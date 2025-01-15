Президент Ирана отверг обвинения в организации покушения на Трампа

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Иран никогда не пытался организовать покушения
Иран никогда не пытался организовать покушения Фото:

Иран не планировал убийства Дональда Трампа во время избирательной кампании в США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью NBC News.

«Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны разрабатывают для продвижения иранофобии. Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько я знаю», — сказал Пезешкиан.

В 2024 году во время проведения митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. В момент выстрела Трамп слегка повернул голову, чтобы взглянуть на видео-дисплей. Это спасло его от смерти. Фотограф The New York Times Даг Миллс сделал снимок, на котором была зафиксирована пуля, пролетающая вблизи головы экс-президента.

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Иран не планировал убийства Дональда Трампа во время избирательной кампании в США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью NBC News. «Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны разрабатывают для продвижения иранофобии. Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько я знаю», — сказал Пезешкиан. В 2024 году во время проведения митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. В момент выстрела Трамп слегка повернул голову, чтобы взглянуть на видео-дисплей. Это спасло его от смерти. Фотограф The New York Times Даг Миллс сделал снимок, на котором была зафиксирована пуля, пролетающая вблизи головы экс-президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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