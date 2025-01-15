Президент Ирана отверг обвинения в организации покушения на Трампа

Иран не планировал убийства Дональда Трампа во время избирательной кампании в США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью NBC News.
«Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны разрабатывают для продвижения иранофобии. Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько я знаю», — сказал Пезешкиан.
В 2024 году во время проведения митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. В момент выстрела Трамп слегка повернул голову, чтобы взглянуть на видео-дисплей. Это спасло его от смерти. Фотограф The New York Times Даг Миллс сделал снимок, на котором была зафиксирована пуля, пролетающая вблизи головы экс-президента.
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