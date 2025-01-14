Первая страна ЕС возобновила деловые контакты с Россией

Первая страна Европейского союза возобновила деловые контакты с Россией после перерыва из-за спецоперации на Украине. В Москве с делегацией Словакии детали сотрудничества обсудил первый вице-премьер Денис Мантуров. По словам экспертов URA.RU, европейцы, ощутив, что упускают выгоду, вернулись.
«Мы по ?прежнему открыты к конструктивному и равноправному диалогу с нашими зарубежными партнерами», — сказал Мантуров после диалога с Андреем Данко. В пресс-службе правительства уточнили, что на встрече обсуждалось текущее состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Эксперты URA.RU поясняют, что у России и Словакии есть несколько направлений для сотрудничества — энергетика, дипломатическое взаимодействие и безопасность. Достичь результатов по каждому направлению важно для обеих сторон, так как выгоды будут обоюдными.
Основная задача диалога — урегулировать вопросы будущих поставок российского газа в Словакию, считает директор фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. До 1 января 2025 года поставки российского газа в Словакию осуществлялись по долгосрочному контракту с Газпромом через территорию Украины. Сейчас этот транзит остановлен по решению украинской стороны. Но Россия постоянно подчеркивает, что готова выполнять свои контрактные обязательства при наличии технической возможности, ведь продажа газа на экспорт — источник пополнения российского бюджета.
«Частично эту проблему уже удалось решить между двумя странами, перебросив часть поставок газа для Словакии с украинского направления по балканскому газопроводу, который является ответвлением газопровода „Турецкий поток“ на страны ЕС, — говорит эксперт. — Но такое решение обеспечивает только половину потребности Словакии в трубопроводном газе из России, то есть около 2,5 млрд кубометров из необходимых 5 млрд. Другие объемы предоставить альтернативными способами из России в Словакию пока не представляется возможным», уточняет эксперт.
Устойчивое газоснабжение со стороны России — вопрос не только энергетический, но и дипломатический. Дело в том, что Словакия сама являлась транзитной страной для других европейских государств и ежегодно собирала около полумиллиарда евро в качестве платы за транзит. С исчезновением этого источника дохода Братислава ощутила трудности с наполнением бюджета. В качестве меры воздействия на Киев, правительство Словакии на днях объявило о намерении прекратить поставки электроэнергии в Украину и урезать помощь находящимся в Словакии украинским беженцам. Эти сложности привели к увеличению протестных настроений в стране вплоть до того, что на днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности реорганизации коалиционного правительства и проведении досрочных выборов.
«Приезд Словацкой делегации в Россию — это и попытка правящей партии Роберта Фицо заручиться поддержкой российской стороны, — считает Алексей Громов. — Конечно, выборы в Словакии — это вопрос внутренней политики. Россия неоднократно подчеркивала, что она не вмешивается в политические процессы в других странах.
Но с точки зрения текущих экономических и политических позиций, России интересно, чтобы правительство Роберта Фицо сохранилось у власти в этой стране, потому что оно, настроено на конструктивное взаимодействие с нашей страной. Урегулирование вопроса поставок газа стабилизирует энергетическую и финансовую ситуации в Словакии, позволит избежать беспорядков».
В свою очередь, через сотрудничество со Словакией Россия может нарастить влияние в странах Евросоюза и способствовать погашению конфликта с Украиной, рассказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
«В Словакии размещено достаточно много производств из Германии, Австрии, и других стран, чья продукция неоднократно использовалась под военные нужды с последующей отправкой на Украину, — поясняет эксперт. — Не допустить повторения таких ситуаций — важная часть переговоров в части безопасности и дипломатического сотрудничества, ведь Денис Мантуров — не только первый вице-премьер РФ, но и входит в Совет Безопасности».
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