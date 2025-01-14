14 января 2025

FT: высказывания Трампа о расширении США выгодны Путину и Цзиньпину

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Высказывания Трампа - подарок для России и Китая
Высказывания Трампа - подарок для России и Китая Фото:

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа о расширении в сторону Гренландии, Канада и Панамы выгодны России и Китаю. Об этом сообщает Financial Times.

«Реальность такова, что угрозы Трампа Гренландии, Панаме и Канаде — это абсолютный подарок России и Китаю. Если Трамп может утверждать, что для США стратегическая необходимость захватить Гренландию или Панамский канал, почему нелегитимно для Путина утверждать, что для России стратегическая необходимость контролировать Украину», — пишет FT.

За несколько недель до своей инаугурации Дональд Трамп заявил, что планирует вернуть под контроль США Панамский канал, затем начал говорить о присоединении Канады и Гренландии. Последние две территории он уже успел включить в свою карту, которую разместил в собственной соцсети Truth Social.

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Угрозы избранного президента США Дональда Трампа о расширении в сторону Гренландии, Канада и Панамы выгодны России и Китаю. Об этом сообщает Financial Times. «Реальность такова, что угрозы Трампа Гренландии, Панаме и Канаде — это абсолютный подарок России и Китаю. Если Трамп может утверждать, что для США стратегическая необходимость захватить Гренландию или Панамский канал, почему нелегитимно для Путина утверждать, что для России стратегическая необходимость контролировать Украину», — пишет FT. За несколько недель до своей инаугурации Дональд Трамп заявил, что планирует вернуть под контроль США Панамский канал, затем начал говорить о присоединении Канады и Гренландии. Последние две территории он уже успел включить в свою карту, которую разместил в собственной соцсети Truth Social.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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