FT: высказывания Трампа о расширении США выгодны Путину и Цзиньпину

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа о расширении в сторону Гренландии, Канада и Панамы выгодны России и Китаю. Об этом сообщает Financial Times.
«Реальность такова, что угрозы Трампа Гренландии, Панаме и Канаде — это абсолютный подарок России и Китаю. Если Трамп может утверждать, что для США стратегическая необходимость захватить Гренландию или Панамский канал, почему нелегитимно для Путина утверждать, что для России стратегическая необходимость контролировать Украину», — пишет FT.
За несколько недель до своей инаугурации Дональд Трамп заявил, что планирует вернуть под контроль США Панамский канал, затем начал говорить о присоединении Канады и Гренландии. Последние две территории он уже успел включить в свою карту, которую разместил в собственной соцсети Truth Social.
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