Экс-игрок магнитогорского «Металлурга» Мозякин отказался становиться любителем

Завершивший профессиональную карьеру нападающий магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Сергей Мозякин отказался играть в любительских лигах. Так Мозякин ответил на вопрос в интервью «Матч ТВ».
«Были определенные разговоры, разные предложения. Но нужно было постоянно прилетать и играть в Москве, на данный момент мне такое не подходит, поэтому я пока отказался. Но в будущем все может быть», — заявил Мозякин.
В июле в Магнитогорске состоялся прощальный матч Мозякина, в котором приняли участие звезды хоккея. Это событие подвело черту под профессиональной карьерой игрока.
Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Также он дважды выигрывал чемпионат мира и Олимпийские игры. Также Мозякин является рекордсменом по числу набранных очков в КХЛ.
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