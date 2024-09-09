Экс-игрок магнитогорского «Металлурга» Мозякин отказался становиться любителем

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Сергей Мозякин отказался играть в любительских лигах
Сергей Мозякин отказался играть в любительских лигах Фото:

Завершивший профессиональную карьеру нападающий магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Сергей Мозякин отказался играть в любительских лигах. Так Мозякин ответил на вопрос в интервью «Матч ТВ».

«Были определенные разговоры, разные предложения. Но нужно было постоянно прилетать и играть в Москве, на данный момент мне такое не подходит, поэтому я пока отказался. Но в будущем все может быть», — заявил Мозякин.

В июле в Магнитогорске состоялся прощальный матч Мозякина, в котором приняли участие звезды хоккея. Это событие подвело черту под профессиональной карьерой игрока.

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Также он дважды выигрывал чемпионат мира и Олимпийские игры. Также Мозякин является рекордсменом по числу набранных очков в КХЛ.

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Завершивший профессиональную карьеру нападающий магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Сергей Мозякин отказался играть в любительских лигах. Так Мозякин ответил на вопрос в интервью «Матч ТВ». «Были определенные разговоры, разные предложения. Но нужно было постоянно прилетать и играть в Москве, на данный момент мне такое не подходит, поэтому я пока отказался. Но в будущем все может быть», — заявил Мозякин. В июле в Магнитогорске состоялся прощальный матч Мозякина, в котором приняли участие звезды хоккея. Это событие подвело черту под профессиональной карьерой игрока. Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Также он дважды выигрывал чемпионат мира и Олимпийские игры. Также Мозякин является рекордсменом по числу набранных очков в КХЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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