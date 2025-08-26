Парк Гагарина в Челябинске судится за миллионы с турбазой ФСИН на Черном море

Центральный парк имени Гагарина в Челябинске судится со входящим в структуру ФСИН Научно-производственным объединением уголовно-исполнительной системы, предлагающим отдых на турбазе «Волна» у Черного моря, за 15,7 млн рублей. Как следует из судебных документов, ответчик находится в стадии ликвидации.
«Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина» обратился в суд с заявлением к федеральному автономному учреждению «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы». Взыскивает задолженность по договорам подряда», — отмечено в материалах дела на сайте.
Два договора заключалось в октябре 2024 года. Учитывая, что ответчик ликвидируется, истец просил суд приостановить процесс, запретив налоговикам Москвы совершать регистрационные действия с документацией научно-производственного объединения. Однако арбитраж счел, что в случае взыскания средств процедура ликвидации рассчитаться не помешает.
«Учредители юрлица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию. Она принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности. В случае отказа комиссии удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса юрлица вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому лицу», — описал порядок действий суд.
Лишь когда в едином госреестре юрлиц появится запись о ликвидации, организация прекратит существование. В условиях четко прописанной законом процедуры арбитраж не нашел возможным вводить запреты. Рассмотрение иска начнется 26 августа.
Подробности дела отсутствуют. Согласно данным сайта, ответчик занимается отдыхом для желающих. Туристам предлагают комфортный летний отдых на берегу моря в курортном поселке Южная Озереевка Краснодарского края. Согласно данным СБИС, компания с марта находится в реестре недобросовестных поставщиков.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы после поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!