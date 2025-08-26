Педофилу из Челябинска смягчили приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) смягчил приговор педофилу из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, вместо 17 лет мужчина проведет за решеткой 16 с половиной лет.
«Приговор был изменен без изменения квалификации. Из него убрали отягчающие вину обстоятельства: рецидив. Основное наказание смягчили до 16 лет и шести месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Челябинец был задержан в ноябре 2023 года. За пару месяцев до этого он позвал знакомого мальчика к себе и стал его домогаться. Встречи продолжались несколько раз. Рассказать о случившемся ребенок побоялся, так как педофил шантажировал его.
Незадолго до задержания педофил, будучи пьяным, заметил двух мальчиков на детской площадке. Он позвал их к себе домой и стал приставать. После того как мужчину задержали, он всячески отрицал свою причастность, утверждал, что дети его оболгали. Но собранные по делу доказательства указывали на его вину.
В марте 2025 года Челябинский облсуд вынес мужчине приговор. Его признали виновным и назначили 17 лет колонии строгого режима. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях, на срок 15 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!