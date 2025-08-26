Челябинск встал в семибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основные пробки наблюдаются в центре города
Основные пробки наблюдаются в центре города Фото:

Челябинск вечером во вторник, 26 августа, встал в семибалльные пробки. Об этом говорится в данных карт города сервиса «2ГИС».

На большинстве дорог в центре города наблюдаются семибалльные пробки. Сильные заторы также замечены на автодороге Меридиан и Копейском шоссе. Желтым цветом на карте отмечены участки с пробками. Красным и бордовым выделены самые серьезные заторы, где машины стоят или едут с минимальной скоростью.

Читатели URA.RU также отмечают, что на Свердловском проспекте и проспекте Ленина отключены светофоры. На этих улицах и зафиксировано самое затрудненное движение. По данным «2ГИС», пробки есть также на улицах Курчатова, Блюхера и Доватора.

На участках с пробками также наблюдаются аварии
На участках с пробками также наблюдаются аварии
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинск вечером во вторник, 26 августа, встал в семибалльные пробки. Об этом говорится в данных карт города сервиса «2ГИС». На большинстве дорог в центре города наблюдаются семибалльные пробки. Сильные заторы также замечены на автодороге Меридиан и Копейском шоссе. Желтым цветом на карте отмечены участки с пробками. Красным и бордовым выделены самые серьезные заторы, где машины стоят или едут с минимальной скоростью. Читатели URA.RU также отмечают, что на Свердловском проспекте и проспекте Ленина отключены светофоры. На этих улицах и зафиксировано самое затрудненное движение. По данным «2ГИС», пробки есть также на улицах Курчатова, Блюхера и Доватора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...