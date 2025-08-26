Челябинск вечером во вторник, 26 августа, встал в семибалльные пробки. Об этом говорится в данных карт города сервиса «2ГИС».
На большинстве дорог в центре города наблюдаются семибалльные пробки. Сильные заторы также замечены на автодороге Меридиан и Копейском шоссе. Желтым цветом на карте отмечены участки с пробками. Красным и бордовым выделены самые серьезные заторы, где машины стоят или едут с минимальной скоростью.
Читатели URA.RU также отмечают, что на Свердловском проспекте и проспекте Ленина отключены светофоры. На этих улицах и зафиксировано самое затрудненное движение. По данным «2ГИС», пробки есть также на улицах Курчатова, Блюхера и Доватора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!