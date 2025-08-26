Экс-владелец челябинских «Утиных ферм» требует с них 20 миллионов

Лишенный «Утиных ферм» челябинский бизнесмен Курбонжон Джамолов судится со своей бывшей компанией. Как следует из материалов суда, предприниматель пытается взыскать 20,259 млн рублей.
«Предприниматель Курбонжон Джамолов обратился в Красноармейский районный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Утиные фермы“ о взыскании 20,259 млн рублей», — следует из определения суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Иск бизнесмен подал в апреле. К августу райсуд передал заявление в арбитраж. Предварительное заседание состоится в октябре.
Подробности процесса в картотеке арбитражных дел отсутствуют. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора.
Несмотря на то, что в мае 2024 года компания «Куриное царство» холдинга «Черкизово» стало единственным участником торгов, предложив цену в 850 млн рублей, покупатель до сих пор рискует остаться без имущества. Конкурсный управляющий Сергей Сидоров настаивает на заключении мирового соглашения с кредиторами. Делает он это несмотря на позицию суда, отклонившего предыдущие версии документа и понудившего заключить с «Куриным царством» договор купли-продажи, он хотел бы заключить мировое соглашение с кредиторами. При этом компания «Черкизово» предложила за актив цену в 2,76 раза больше первоначальной стоимости.
«Утиные фермы» открылись в 2014 году. Спустя пять лет, в феврале 2019 года, арбитражный суд объявил их банкротом. На первых торгах победителем был объявлен Джамолов, но сделку суд признал недействительной. Несмотря на последующие результаты вторых торгов отношения собственности остались неурегулированными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!