Экс-владелец челябинских «Утиных ферм» требует с них 20 миллионов

Лишенный «Утиных ферм» челябинский бизнесмен Курбонжон Джамолов судится со своей бывшей компанией. Как следует из материалов суда, предприниматель пытается взыскать 20,259 млн рублей.

«Предприниматель Курбонжон Джамолов обратился в Красноармейский районный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Утиные фермы“ о взыскании 20,259 млн рублей», — следует из определения суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Иск бизнесмен подал в апреле. К августу райсуд передал заявление в арбитраж. Предварительное заседание состоится в октябре.

Подробности процесса в картотеке арбитражных дел отсутствуют. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора.

Несмотря на то, что в мае 2024 года компания «Куриное царство» холдинга «Черкизово» стало единственным участником торгов, предложив цену в 850 млн рублей, покупатель до сих пор рискует остаться без имущества. Конкурсный управляющий Сергей Сидоров настаивает на заключении мирового соглашения с кредиторами. Делает он это несмотря на позицию суда, отклонившего предыдущие версии документа и понудившего заключить с «Куриным царством» договор купли-продажи, он хотел бы заключить мировое соглашение с кредиторами. При этом компания «Черкизово» предложила за актив цену в 2,76 раза больше первоначальной стоимости.

«Утиные фермы» открылись в 2014 году. Спустя пять лет, в феврале 2019 года, арбитражный суд объявил их банкротом. На первых торгах победителем был объявлен Джамолов, но сделку суд признал недействительной. Несмотря на последующие результаты вторых торгов отношения собственности остались неурегулированными.

