Мэрия изымает земельный участок ради строительства автомобильной дороги в Курчатовском районе Челябинска на улице Мусы Джалиля. Земля расположена в Сосновском районе недалеко от деревни «Моховички», сообщается на сайте мэрии.
«Изъять для муниципальных нужд — строительства автомобильной дороги по улице Мусы Джалиля от улицы Александра Шмакова до улицы Хариса Юсупова в Курчатовском районе Челябинска у собственника земельный участок площадью 108 квадратных метров, подлежащий образованию из земельного участка площадью 166 квадратных метров. Земля находится в Сосновском районе восточнее деревни Моховички», — сообщается на сайте.
Также мэрия изымает еще один земельный участок на северо-западе Челябинска под строительство дороги. Магистраль будут строить от улицы Шагольской до Профессора Благих. Там планируется снести автозаправочную станцию (АЗС).
