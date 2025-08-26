У челябинцев заберут землю, чтобы построить новую дорогу на северо-западе. Скрин

Новую дорогу построят на улице Мусы Джалиля
Новую дорогу построят на улице Мусы Джалиля

Мэрия изымает земельный участок ради строительства автомобильной дороги в Курчатовском районе Челябинска на улице Мусы Джалиля. Земля расположена в Сосновском районе недалеко от деревни «Моховички», сообщается на сайте мэрии.

«Изъять для муниципальных нужд — строительства автомобильной дороги по улице Мусы Джалиля от улицы Александра Шмакова до улицы Хариса Юсупова в Курчатовском районе Челябинска у собственника земельный участок площадью 108 квадратных метров, подлежащий образованию из земельного участка площадью 166 квадратных метров. Земля находится в Сосновском районе восточнее деревни Моховички», — сообщается на сайте.

Также мэрия изымает еще один земельный участок на северо-западе Челябинска под строительство дороги. Магистраль будут строить от улицы Шагольской до Профессора Благих. Там планируется снести автозаправочную станцию (АЗС).

