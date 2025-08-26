Челябинский «Трактор» выиграл матч Кубка губернатора у ХК «Сочи» 5:4

ХК «Трактор» выиграл у ХК «Сочи» второй матч Кубка губернатора Челябинской области по хоккею со счетом 5:4. После неудачного начала игры челябинцам сегодня удалось сравнять счет, правда, болельщикам пришлось сильно поволноваться. Но ближе к концу матча они узнали родной «Трактор», умеющий возвращаться в игру.
Первый период матча начался для «Трактора» по вчерашнему кошмарному сценарию — с трех пропущенных шайб подряд. Хотя в воротах сегодня — уже Сергей Мыльников. На 9-й минуте Тимур Хафизов реализует численное преимущество! Следующий гол в ворота челябинцев забил Матвей Гуськов, мастерски сыграв на пятаке. Беззащитным оказался Мыльников и во время классной игры Жан-Кристофа Бодена — опять же на «пятаке».
А вот дальше «Трактор» вновь вспомнил о своем искусстве камбеков. На 16-й минуте матча новый капитан команды Александр Кадейкин забивает после удачного вбрасывания в зоне соперника. А за 23 секунды до конца периода забивает Андрей Светлаков — 2:3.
В начале второго периода челябинцы снова пропустили: опять же на «пятаке» Мыльникова обыграл Уилл Биттен. Но Степан Горбунов на 13-й минуте смог после активной атаки добить шайбу за спиной Павла Хомченко — 3:4. А в конце периода зрители увидели еще одну дебютную шайбу от новичка «Трактора» Джордана Гросса — 4:4.
В третьем периоде шансы вывести команду вперед имели несколько лидеров «Трактора», в том числе и звездный новичок Джошуа Ливо. Наконец, в большинстве, за 85 секунд до конца матча решающую шайбу забивает Семен Дер-Аргучинцев — 5:4. А Василий Глотов, казалось бы, ставит эффектную точку — гол в пустые ворота — 6:4. Но он не был засчитан судьями.
Кубок Губернатора по хоккею проходит с 25 по 29 августа в Ледовой арене «Трактор». Четыре команды КХЛ будут бороться за победу: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». В сегодняшнем дневном матче «Амур» выиграл в овертайме у «Лады» 2:1, попав таким образом на первую строчку турнира. «Трактор» сыграет с ХК «Лада» в четверг, 28 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!