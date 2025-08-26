Две челябинки снялись в сериале «Первокурсницы» на ТНТ

Челябинские актрисы Екатерина Новокрещенова и Алина Воскресенская вошли в актерский состав второго сезона сериала «Первокурсницы» на ТНТ. Премьера новых эпизодов с их участием состоится 8 сентября. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала, в этот же день стартует ситком «Универ. Молодые», в новом сезоне которого снялись два челябинца — актер Максим Мальцев и юморист Дмитрий Орлов.
«Моя героиня — девочка-максималистка. Бескомпромиссная и категоричная. Новый сезон (сериала „Первокурсницы“ — прим. ред.) принесет Ульяне значительные изменения, как личностные, так и визуальные», — поделилась Новокрещенова.
Сюжет «Первокурсниц» рассказывает о сорокалетних подругах — Насте и Жанне, которые вернулись в институт за дипломами. Вторая челябинка, Алина Воскресенская, сыграет в проекте студентку Алису. По словам актрисы, ее героиня познала не только основы матанализа, но и макияжа, а обсуждение сплетен с подружками для нее — «святое». Параллельно Воскресенская сыграла главную роль студентки Полины в ситкоме «Универ. Молодые», премьера которого также состоится 8 сентября. Она отметила, что ее героини в двух проектах — полные противоположности.
«Полина из „Универа“ же — это полная противоположность. Она, может, и хотела бы, но времени на пустые разговоры у нее точно нет. У нее очень плотное расписание даже помимо пар: разгребать свои проблемы, разгребать проблемы, которые ей подкинули ее соседи по блоку, работать и еще строить отношения. Вот честно, огромное уважение к моей героине», — отметила Воскресенская.
Как уточнили в пресс-службе ТНТ, в новом сезоне «Универа. Молодые» зрители также увидят челябинского актера Максима Мальцева, сыгравшего роль философа и известного юмориста Дмитрия Орлова, который исполнил роль ведущего стендап-шоу.
Ранее URA.RU уже сообщало, что в продолжении ситкома «Универ» снялась актриса из Магнитогорска Алина Воскресенская в роли первокурсницы Полины. Первый сезон стартовал 10 марта. Как рассказывал челябинский продюсер Илья Полежайкин, в обновленном сезоне «Универ. Молодые» зрителей ждут новые персонажи и неожиданные повороты в судьбах старых героев.
Также актриса Новокрещенова, которая сыграла главную роль в фильме «Непослушники», приезжала в Челябинск, чтобы провести презентацию этой кинокартины. На встрече она рассказала подробности сюжетной линии героини, которую она сыграла.
