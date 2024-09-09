Челябинское «Движение Первых» выстроили гигантскую надпись в честь дорожников. Видео

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Фестиваль Движение Первых. Челябинск, первые
200 активистов «Движения Первых» устроили флешмоб в последний день фестиваля Фото:

Челябинский актив «Движения Первых» 8 сентября провел флешмоб к закрытию мероприятий, проводимых в рамках масштабного фестиваля «Друг с юга Урала». В гигантскую надпись «Росавтодор и 1» 200 детей выстроилось на набережной реки Миасс в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В флешмобе приняли участие 200 подростков из „Движения Первых“. Ребята выстроились в надпись вблизи выставки дорожной техники в последний день фестиваля», — сообщили URA.RU в управлении.

Фестиваль «Движения Первых» на набережной приурочили к началу учебного года. Со старта, 2 сентября, ежедневно на локациях проводили порядка 20 мероприятий. Оценить локации фестиваля приезжал губернатор Алексей Текслер. В рамках визита он пообщался с детьми и подростками, а также рассказал об открытии спецклассов для профориентации школьников и их подготовки к университетам. После художник Тимур Brazil показал детям мастер-класс по росписи дорожной техники граффити.

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Челябинский актив «Движения Первых» 8 сентября провел флешмоб к закрытию мероприятий, проводимых в рамках масштабного фестиваля «Друг с юга Урала». В гигантскую надпись «Росавтодор и 1» 200 детей выстроилось на набережной реки Миасс в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В флешмобе приняли участие 200 подростков из „Движения Первых“. Ребята выстроились в надпись вблизи выставки дорожной техники в последний день фестиваля», — сообщили URA.RU в управлении. Фестиваль «Движения Первых» на набережной приурочили к началу учебного года. Со старта, 2 сентября, ежедневно на локациях проводили порядка 20 мероприятий. Оценить локации фестиваля приезжал губернатор Алексей Текслер. В рамках визита он пообщался с детьми и подростками, а также рассказал об открытии спецклассов для профориентации школьников и их подготовки к университетам. После художник Тимур Brazil показал детям мастер-класс по росписи дорожной техники граффити.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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