Челябинское «Движение Первых» выстроили гигантскую надпись в честь дорожников. Видео

09 сентября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

200 активистов «Движения Первых» устроили флешмоб в последний день фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский актив «Движения Первых» 8 сентября провел флешмоб к закрытию мероприятий, проводимых в рамках масштабного фестиваля «Друг с юга Урала». В гигантскую надпись «Росавтодор и 1» 200 детей выстроилось на набережной реки Миасс в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В флешмобе приняли участие 200 подростков из „Движения Первых“. Ребята выстроились в надпись вблизи выставки дорожной техники в последний день фестиваля», — сообщили URA.RU в управлении. Фестиваль «Движения Первых» на набережной приурочили к началу учебного года. Со старта, 2 сентября, ежедневно на локациях проводили порядка 20 мероприятий. Оценить локации фестиваля приезжал губернатор Алексей Текслер. В рамках визита он пообщался с детьми и подростками, а также рассказал об открытии спецклассов для профориентации школьников и их подготовки к университетам. После художник Тимур Brazil показал детям мастер-класс по росписи дорожной техники граффити. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский актив «Движения Первых» 8 сентября провел флешмоб к закрытию мероприятий, проводимых в рамках масштабного фестиваля «Друг с юга Урала». В гигантскую надпись «Росавтодор и 1» 200 детей выстроилось на набережной реки Миасс в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В флешмобе приняли участие 200 подростков из „Движения Первых“. Ребята выстроились в надпись вблизи выставки дорожной техники в последний день фестиваля», — сообщили URA.RU в управлении. Фестиваль «Движения Первых» на набережной приурочили к началу учебного года. Со старта, 2 сентября, ежедневно на локациях проводили порядка 20 мероприятий. Оценить локации фестиваля приезжал губернатор Алексей Текслер. В рамках визита он пообщался с детьми и подростками, а также рассказал об открытии спецклассов для профориентации школьников и их подготовки к университетам. После художник Тимур Brazil показал детям мастер-класс по росписи дорожной техники граффити.