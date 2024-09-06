Илосос с патриотической росписью отправят в ДНР, а бульдозер станет экспонатом музея ЧТЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на фестивале актива «Движение Первых», проводимого в рамках масштабного фестиваля «Друг с юга Урала», художник Тимур Brazil Абдулаев и его команда расписали граффити дорожную технику. Дополнить эскиз на площадке Упрдор «Южный Урал» предлагали всем посетителям мероприятия, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Отвал бульдозера расписан по авторскому эскизу Тимура Brazil Абдулаева. После завершения фестиваля 8 сентября, он станет одним из главных выставочных экспонатов Челябинского тракторного завода, где и был произведен», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

В рамках мастер-класса Абдулаев воспроизвел на отвале бульдозера пасть с клыками, по которым проходят молнии. Оттенки подобрали в цветовой гамме машины. Принять участие в росписи могли как взрослые, так и дети. По уже нанесенному эскизу было необходимо раскрасить дорожную технику. После фестиваля, который завершится 8 сентября, бульдозе

Команда граффитиста также закончила роспись розового илососа, куда накануне жена губернатора Алексея Текслера Ирина нанесла логотип проекта «СердцаЧе». Дорожную технику, предназначенную для территорий ДНР, украсил медведь в каске на фоне флага России.

Мероприятия «Движение Первых» проводит в рамках фестиваля «Друг с юга Урала». Ежедневно в арт-сквере на набережной реки Миасс проходит порядка 20 мероприятий, включая интерактивные игры, мастер-классы и концерты. Фестиваль 6 сентября посетил и Алексей Текслер. Глава региона пообщался с участниками «Движения Первых», посетителями фестиваля и председателем челябинского реготделения актива Светланой Буравовой.