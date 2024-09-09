Прокуратура РФ пересмотрит решения о реабилитации жертв политрепрессий

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Прокуратора России будет пересматривать решения о реабилитации жертв политических репрессий Фото:

Прокуратура России начнет пересматривать решения о реабилитации, принятые на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года, если они касались лиц, совершивших тяжкие преступления, в том числе пособников нацистов и изменников Родины. Об этом говорится в проекте приказа генпрокурора РФ об изменениях в приказе 2008 года.

«В соответствии с изменениями … „о недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности“ прокуроры должны „на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений“», — пишет ТАСС со ссылкой на проект. Эти изменения были приняты 20 июня 2024 года

Отмененные решения о реабилитации в отношении иностранных граждан будут направляться через МИД РФ для информирования соответствующих государств. Также предусмотрено направление материалов о принятых решениях органам власти не только для восстановления прав жертв политических репрессий, но и для поддержания исторической правды.

В мае 2024 года председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета Владимир Рогов заявил, что киевский режим готовит масштабную волну репрессий на Украине. По его словам, власти страны намерены запугивать всех, кто усомнится в легитимности украинского лидера Владимира Зеленского, пишет RT.

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Прокуратура России начнет пересматривать решения о реабилитации, принятые на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года, если они касались лиц, совершивших тяжкие преступления, в том числе пособников нацистов и изменников Родины. Об этом говорится в проекте приказа генпрокурора РФ об изменениях в приказе 2008 года. «В соответствии с изменениями … „о недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности“ прокуроры должны „на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений“», — пишет ТАСС со ссылкой на проект. Эти изменения были приняты 20 июня 2024 года Отмененные решения о реабилитации в отношении иностранных граждан будут направляться через МИД РФ для информирования соответствующих государств. Также предусмотрено направление материалов о принятых решениях органам власти не только для восстановления прав жертв политических репрессий, но и для поддержания исторической правды. В мае 2024 года председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета Владимир Рогов заявил, что киевский режим готовит масштабную волну репрессий на Украине. По его словам, власти страны намерены запугивать всех, кто усомнится в легитимности украинского лидера Владимира Зеленского, пишет RT.
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