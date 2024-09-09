09 сентября 2024

В ХМАО под суд пойдет электрик, из-за которого на ребенка упала опора ЛЭП

© Служба новостей «URA.RU»
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В суд передано уголовное дело в отношении мастера участка электросетей, из-за которого на ребенка упала опора ЛЭП
В суд передано уголовное дело в отношении мастера участка электросетей, из-за которого на ребенка упала опора ЛЭП Фото:

В поселке Зеленоборск (Советский район, ХМАО) под суд пойдет мастер участка электросетей Советского филиала «АО Югорская региональная электросетевая компания», из-за которого на ребенка упал столб электропередачи. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

«Произошедшее [ЧП] стало возможным в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей мастером участка электросетей, который был ответственным за поддержание объектов энергоснабжения в исправном состоянии. Уголовное дело направлено в суд», — сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 9 июня, на четырехлетнего ребенка, который играл на детской площадке, упал столб электропередачи который не был закреплен должным образом. Ребенок получил травмы и долгое время лечился в медучреждении. Обвинительное заключение утвердила Югорская межрайонная прокуратура, мастеру грозит ответственность по части 2 статьи 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Кроме того, по представлению прокурора в адрес руководителя компании пять виновных лиц были привлечены к ответственности, а в поселке заменены опоры ЛЭП. Также компания выплатит в пользу несовершеннолетнего два миллиона рублей.

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В поселке Зеленоборск (Советский район, ХМАО) под суд пойдет мастер участка электросетей Советского филиала «АО Югорская региональная электросетевая компания», из-за которого на ребенка упал столб электропередачи. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба следственного комитета Югры. «Произошедшее [ЧП] стало возможным в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей мастером участка электросетей, который был ответственным за поддержание объектов энергоснабжения в исправном состоянии. Уголовное дело направлено в суд», — сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 9 июня, на четырехлетнего ребенка, который играл на детской площадке, упал столб электропередачи который не был закреплен должным образом. Ребенок получил травмы и долгое время лечился в медучреждении. Обвинительное заключение утвердила Югорская межрайонная прокуратура, мастеру грозит ответственность по части 2 статьи 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Кроме того, по представлению прокурора в адрес руководителя компании пять виновных лиц были привлечены к ответственности, а в поселке заменены опоры ЛЭП. Также компания выплатит в пользу несовершеннолетнего два миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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