В Германии обрушился крупный участок моста с пешеходной зоной

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Обрушилась часть моста с тротуаром и трамвайными путями (архивное фото)
Обрушилась часть моста с тротуаром и трамвайными путями (архивное фото) Фото:

В Дрездене, Германия, обрушилась часть моста Каролабрюке с пешеходной зоной. Инцидент произошел в ночь на среду. Об этом сообщает газета Bild.

«В ночь на среду крупная часть моста Каролабрюке в Дрездене обвалилась», — говорится в материале газеты. Там добавили, что обрушилась часть моста с трамвайными путями и тротуаром.

Газета Sachsische сообщила, что после этого обрушения стометрового участка моста возникли проблемы с теплоснабжением по всему городу. Происшествие произошло в ночь на среду.

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В Дрездене, Германия, обрушилась часть моста Каролабрюке с пешеходной зоной. Инцидент произошел в ночь на среду. Об этом сообщает газета Bild. «В ночь на среду крупная часть моста Каролабрюке в Дрездене обвалилась», — говорится в материале газеты. Там добавили, что обрушилась часть моста с трамвайными путями и тротуаром. Газета Sachsische сообщила, что после этого обрушения стометрового участка моста возникли проблемы с теплоснабжением по всему городу. Происшествие произошло в ночь на среду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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