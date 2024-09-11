В Германии обрушился крупный участок моста с пешеходной зоной

Обрушилась часть моста с тротуаром и трамвайными путями (архивное фото)
В Дрездене, Германия, обрушилась часть моста Каролабрюке с пешеходной зоной. Инцидент произошел в ночь на среду. Об этом сообщает газета Bild.
«В ночь на среду крупная часть моста Каролабрюке в Дрездене обвалилась», — говорится в материале газеты. Там добавили, что обрушилась часть моста с трамвайными путями и тротуаром.
Газета Sachsische сообщила, что после этого обрушения стометрового участка моста возникли проблемы с теплоснабжением по всему городу. Происшествие произошло в ночь на среду.
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