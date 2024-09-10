10 сентября 2024

В ХМАО дети стали чаще болеть ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство случаев ОРВИ в ХМАО приходится на детей до двух лет
Большинство случаев ОРВИ в ХМАО приходится на детей до двух лет Фото:

Роспотребнадзор зарегистрировал 60,78 тысяч случаев ОРВИ в ХМАО на 10 тысяч населения, и наибольшее количество случаев заболевания приходится на детей до двух лет. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«На 2024 год зарегистрировано 60,78 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что на 15,74% выше эпидемического порога. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет — 273,75 случаев на 100 тыс. населения», — сообщает Роспотребнадзор в своем telegram-канале.

Также выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией до 8,1 случая на 100 тысяч населения и внебольничными пневмониями на 19,4 случая. Распространение энтеровирусной инфекции находится на прежнем уровне — 4,8 случая на 100 тысяч, но и здесь наибольшее количество случаев приходится на дошкольников.

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Роспотребнадзор зарегистрировал 60,78 тысяч случаев ОРВИ в ХМАО на 10 тысяч населения, и наибольшее количество случаев заболевания приходится на детей до двух лет. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «На 2024 год зарегистрировано 60,78 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что на 15,74% выше эпидемического порога. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет — 273,75 случаев на 100 тыс. населения», — сообщает Роспотребнадзор в своем telegram-канале. Также выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией до 8,1 случая на 100 тысяч населения и внебольничными пневмониями на 19,4 случая. Распространение энтеровирусной инфекции находится на прежнем уровне — 4,8 случая на 100 тысяч, но и здесь наибольшее количество случаев приходится на дошкольников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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