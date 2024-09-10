В ХМАО дети стали чаще болеть ОРВИ

Роспотребнадзор зарегистрировал 60,78 тысяч случаев ОРВИ в ХМАО на 10 тысяч населения, и наибольшее количество случаев заболевания приходится на детей до двух лет. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«На 2024 год зарегистрировано 60,78 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что на 15,74% выше эпидемического порога. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет — 273,75 случаев на 100 тыс. населения», — сообщает Роспотребнадзор в своем telegram-канале.
Также выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией до 8,1 случая на 100 тысяч населения и внебольничными пневмониями на 19,4 случая. Распространение энтеровирусной инфекции находится на прежнем уровне — 4,8 случая на 100 тысяч, но и здесь наибольшее количество случаев приходится на дошкольников.
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