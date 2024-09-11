Бизнесмен похитил миллиард рублей у свердловчан

11 сентября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Мошенник обокрал более двух тысяч пайщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель правления кредитных потребительских кооперативов попался на хищении более миллиарда рублей у двух тысяч пайщиков из Свердловской области, Пермского края и других регионов. Уголовное дело, насчитывавшее в себе 1,2 тысячи тома, направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пункту „б“ части четвертой статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)», — следует из сообщения. Дело направили в Ревдинский городской суд. По данным следствия, мужчина обманул 2197 пайщиков из Среднего Урала, ХМАО, Пермского и Краснодарского края. Обвиняемый заключал с гражданами договоры под предлогом выгодных инвестиций, гарантируя высокий доход. Однако свои обязательства полностью не исполнял. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель правления кредитных потребительских кооперативов попался на хищении более миллиарда рублей у двух тысяч пайщиков из Свердловской области, Пермского края и других регионов. Уголовное дело, насчитывавшее в себе 1,2 тысячи тома, направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пункту „б“ части четвертой статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)», — следует из сообщения. Дело направили в Ревдинский городской суд. По данным следствия, мужчина обманул 2197 пайщиков из Среднего Урала, ХМАО, Пермского и Краснодарского края. Обвиняемый заключал с гражданами договоры под предлогом выгодных инвестиций, гарантируя высокий доход. Однако свои обязательства полностью не исполнял.