Бизнесмен похитил миллиард рублей у свердловчан

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Деньги. Челябинск
Мошенник обокрал более двух тысяч пайщиков Фото:

Председатель правления кредитных потребительских кооперативов попался на хищении более миллиарда рублей у двух тысяч пайщиков из Свердловской области, Пермского края и других регионов. Уголовное дело, насчитывавшее в себе 1,2 тысячи тома, направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пункту „б“ части четвертой статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)», — следует из сообщения. Дело направили в Ревдинский городской суд.

По данным следствия, мужчина обманул 2197 пайщиков из Среднего Урала, ХМАО, Пермского и Краснодарского края. Обвиняемый заключал с гражданами договоры под предлогом выгодных инвестиций, гарантируя высокий доход. Однако свои обязательства полностью не исполнял.

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Председатель правления кредитных потребительских кооперативов попался на хищении более миллиарда рублей у двух тысяч пайщиков из Свердловской области, Пермского края и других регионов. Уголовное дело, насчитывавшее в себе 1,2 тысячи тома, направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пункту „б“ части четвертой статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)», — следует из сообщения. Дело направили в Ревдинский городской суд. По данным следствия, мужчина обманул 2197 пайщиков из Среднего Урала, ХМАО, Пермского и Краснодарского края. Обвиняемый заключал с гражданами договоры под предлогом выгодных инвестиций, гарантируя высокий доход. Однако свои обязательства полностью не исполнял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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