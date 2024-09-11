У бизнесмена, укравшего миллиард у свердловчан, арестовали элитное авто и фрегат

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Арест на имущество наложил суд Фото:

У попавшего под суд председателя правления кредитных потребительских кооперативов, обвиненного в хищении миллиарда рублей у тысячи свердловских пайщиков, арестовали элитный автомобиль, фрегат с мотором и остальное имущество в сумме на 18 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД, полковник Валерий Горелых.

«На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — сказал Горелых. По его словам, дело расследовалось на протяжении пяти лет. Фигуранта защищают три адвоката.

Как писало URA.RU, мужчина обманул 2197 пайщиков со Среднего Урала, из ХМАО, Пермского и Краснодарского краев. Он заключал с гражданами договоры под предлогом выгодных инвестиций, гарантируя высокий доход. Однако свои обязательства полностью не исполнял.

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У попавшего под суд председателя правления кредитных потребительских кооперативов, обвиненного в хищении миллиарда рублей у тысячи свердловских пайщиков, арестовали элитный автомобиль, фрегат с мотором и остальное имущество в сумме на 18 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД, полковник Валерий Горелых. «На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — сказал Горелых. По его словам, дело расследовалось на протяжении пяти лет. Фигуранта защищают три адвоката. Как писало URA.RU, мужчина обманул 2197 пайщиков со Среднего Урала, из ХМАО, Пермского и Краснодарского краев. Он заключал с гражданами договоры под предлогом выгодных инвестиций, гарантируя высокий доход. Однако свои обязательства полностью не исполнял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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