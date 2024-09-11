Общество У бизнесмена, укравшего миллиард у свердловчан, арестовали элитное авто и фрегат 11 сентября 2024 в 19:33 Размер текста - 17 + Арест на имущество наложил суд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У попавшего под суд председателя правления кредитных потребительских кооперативов, обвиненного в хищении миллиарда рублей у тысячи свердловских пайщиков, арестовали элитный автомобиль, фрегат с мотором и остальное имущество в сумме на 18 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД, полковник Валерий Горелых. «На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — сказал Горелых. По его словам, дело расследовалось на протяжении пяти лет. Фигуранта защищают три адвоката. Как писало URA.RU, мужчина обманул 2197 пайщиков со Среднего Урала, из ХМАО, Пермского и Краснодарского краев. Он заключал с гражданами договоры под предлогом выгодных инвестиций, гарантируя высокий доход. Однако свои обязательства полностью не исполнял. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У попавшего под суд председателя правления кредитных потребительских кооперативов, обвиненного в хищении миллиарда рублей у тысячи свердловских пайщиков, арестовали элитный автомобиль, фрегат с мотором и остальное имущество в сумме на 18 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД, полковник Валерий Горелых. «На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — сказал Горелых. По его словам, дело расследовалось на протяжении пяти лет. Фигуранта защищают три адвоката. Как писало URA.RU, мужчина обманул 2197 пайщиков со Среднего Урала, из ХМАО, Пермского и Краснодарского краев. Он заключал с гражданами договоры под предлогом выгодных инвестиций, гарантируя высокий доход. Однако свои обязательства полностью не исполнял. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям