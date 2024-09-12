Главой парламента Крыма переизбран Владимир Константинов

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Владимир Константинов был переизбран главой парламента Республики Крым Фото:

Владимир Константинов из фракции «Единая Россия» был единогласно переизбран председателем парламента Крыма на первом заседании нового созыва. Об этом сообщают журналисты.

«По результатам подсчета голосов за Владимира Константинова проголосовали единогласно 75 депутатов», — сказала председатель счетной комиссии Алла Пономаренко. Ее слова передает РИА Новости.

Владимир Константинов выразил благодарность за доверие и поддержку его кандидатуры. Ранее он уже руководил парламентом первого и второго созывов после воссоединения Крыма с Россией. На последних выборах, прошедших 6—8 сентября, «Единая Россия» завоевала большинство мандатов — 68.

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Владимир Константинов из фракции «Единая Россия» был единогласно переизбран председателем парламента Крыма на первом заседании нового созыва. Об этом сообщают журналисты. «По результатам подсчета голосов за Владимира Константинова проголосовали единогласно 75 депутатов», — сказала председатель счетной комиссии Алла Пономаренко. Ее слова передает РИА Новости. Владимир Константинов выразил благодарность за доверие и поддержку его кандидатуры. Ранее он уже руководил парламентом первого и второго созывов после воссоединения Крыма с Россией. На последних выборах, прошедших 6—8 сентября, «Единая Россия» завоевала большинство мандатов — 68.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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