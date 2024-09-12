Политика Выборы Главой парламента Крыма переизбран Владимир Константинов 12 сентября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 + Владимир Константинов был переизбран главой парламента Республики Крым Фото: Петр Ковалев/ТАСС Владимир Константинов из фракции «Единая Россия» был единогласно переизбран председателем парламента Крыма на первом заседании нового созыва. Об этом сообщают журналисты. «По результатам подсчета голосов за Владимира Константинова проголосовали единогласно 75 депутатов», — сказала председатель счетной комиссии Алла Пономаренко. Ее слова передает РИА Новости. Владимир Константинов выразил благодарность за доверие и поддержку его кандидатуры. Ранее он уже руководил парламентом первого и второго созывов после воссоединения Крыма с Россией. На последних выборах, прошедших 6—8 сентября, «Единая Россия» завоевала большинство мандатов — 68. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Владимир Константинов из фракции «Единая Россия» был единогласно переизбран председателем парламента Крыма на первом заседании нового созыва. Об этом сообщают журналисты. «По результатам подсчета голосов за Владимира Константинова проголосовали единогласно 75 депутатов», — сказала председатель счетной комиссии Алла Пономаренко. Ее слова передает РИА Новости. Владимир Константинов выразил благодарность за доверие и поддержку его кандидатуры. Ранее он уже руководил парламентом первого и второго созывов после воссоединения Крыма с Россией. На последних выборах, прошедших 6—8 сентября, «Единая Россия» завоевала большинство мандатов — 68. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям