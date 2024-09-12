Глава «ТК-Прогресс» арестован за хищение 7,2 млн рублей у МО

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Сурена Григоряна арестовали на два месяца за хищение более семи миллионов рублей у Минобороны Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Краснодарский суд принял решение об аресте генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна на два месяца. Он подозревается в хищении средств в размере более 7,2 миллиона рублей у Минобороны России.

«Григорян заключен под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в правоохранительных органах. Деньги, которые предположительно были похищены арестованным, выделялись Министерством обороны РФ на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.

В среду, 11 сентября, бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян был задержан в Краснодарском крае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и работы Григоряна прошли обыски.

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Краснодарский суд принял решение об аресте генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна на два месяца. Он подозревается в хищении средств в размере более 7,2 миллиона рублей у Минобороны России. «Григорян заключен под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в правоохранительных органах. Деньги, которые предположительно были похищены арестованным, выделялись Министерством обороны РФ на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. В среду, 11 сентября, бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян был задержан в Краснодарском крае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и работы Григоряна прошли обыски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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