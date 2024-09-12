Глава «ТК-Прогресс» арестован за хищение 7,2 млн рублей у МО

Краснодарский суд принял решение об аресте генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна на два месяца. Он подозревается в хищении средств в размере более 7,2 миллиона рублей у Минобороны России.
«Григорян заключен под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в правоохранительных органах. Деньги, которые предположительно были похищены арестованным, выделялись Министерством обороны РФ на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.
В среду, 11 сентября, бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян был задержан в Краснодарском крае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и работы Григоряна прошли обыски.
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