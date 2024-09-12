Глава «ТК-Прогресс» арестован за хищение 7,2 млн рублей у МО

12 сентября 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Сурена Григоряна арестовали на два месяца за хищение более семи миллионов рублей у Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Краснодарский суд принял решение об аресте генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна на два месяца. Он подозревается в хищении средств в размере более 7,2 миллиона рублей у Минобороны России. «Григорян заключен под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в правоохранительных органах. Деньги, которые предположительно были похищены арестованным, выделялись Министерством обороны РФ на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. В среду, 11 сентября, бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян был задержан в Краснодарском крае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и работы Григоряна прошли обыски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Краснодарский суд принял решение об аресте генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна на два месяца. Он подозревается в хищении средств в размере более 7,2 миллиона рублей у Минобороны России. «Григорян заключен под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в правоохранительных органах. Деньги, которые предположительно были похищены арестованным, выделялись Министерством обороны РФ на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. В среду, 11 сентября, бизнесмен и гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян был задержан в Краснодарском крае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и работы Григоряна прошли обыски.