Под Екатеринбургом молодой человек насмерть разбился в жестком ДТП с грузовиком. Фото

Под Екатеринбургом 24-летний водитель иномарки насмерть разбился в ДТП с КАМАЗом

13 сентября 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают силовики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 16-м километре трассы Ревда — Мариинск — Краснояр (Свердловская область) днем 13 сентября 24-летний водитель Nissan вылетел на встречную полосу, по которой ехал КАМАЗ, устроив с ним лобовое столкновение. Молодой человек скончался на месте аварии, 19-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирована в лечебное учреждение», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, водитель Nissan потерял управление на большой скорости. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 16-м километре трассы Ревда — Мариинск — Краснояр (Свердловская область) днем 13 сентября 24-летний водитель Nissan вылетел на встречную полосу, по которой ехал КАМАЗ, устроив с ним лобовое столкновение. Молодой человек скончался на месте аварии, 19-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирована в лечебное учреждение», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, водитель Nissan потерял управление на большой скорости. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.