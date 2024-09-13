На 16-м километре трассы Ревда — Мариинск — Краснояр (Свердловская область) днем 13 сентября 24-летний водитель Nissan вылетел на встречную полосу, по которой ехал КАМАЗ, устроив с ним лобовое столкновение. Молодой человек скончался на месте аварии, 19-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирована в лечебное учреждение», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, водитель Nissan потерял управление на большой скорости.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области
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На 16-м километре трассы Ревда — Мариинск — Краснояр (Свердловская область) днем 13 сентября 24-летний водитель Nissan вылетел на встречную полосу, по которой ехал КАМАЗ, устроив с ним лобовое столкновение. Молодой человек скончался на месте аварии, 19-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирована в лечебное учреждение», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, водитель Nissan потерял управление на большой скорости. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.