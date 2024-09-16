Лукашенко в третий раз помиловал белорусов, осужденных за экстремизм

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Президент Беларуси Александр Лукашенко суммарно помиловал 97 человек, осужденных за участие в протестах
Президент Беларуси Александр Лукашенко суммарно помиловал 97 человек, осужденных за участие в протестах Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 37 человек, осужденных за экстремизм. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Лукашенко подписал Указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности», — заявили в telegram-канале «Пул Первого». Там добавили, что среди помилованных есть шесть женщин, а также пенсионеры, инвалиды и люди хроническими заболеваниями. 

В публикации также отметили, что помилование приурочено ко Дню народного единства. Все помилованные раскаялись, их ходатайства изучались Комиссией и Генпрокурором Андреем Шведом.

Ранее Лукашенко уже дважды подписывал указы о помиловании осужденных за участие в протестах. Президент Беларуси еще 16 августа помиловал 30 человек: 16 мужчин и 14 женщин, среди которых были серьезно больные и пенсионеры, 4 сентября — еще 30 человек: 7 женщин и 23 мужчины. 

За участие в каких протестах были осуждены эти люди — не указывается. Самые масштабные беспорядки в Беларуси проходили в 2020 году после повторного избрания Лукашенко на пост президента Беларуси.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 37 человек, осужденных за экстремизм. Об этом сообщили telegram-каналы. «Лукашенко подписал Указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности», — заявили в telegram-канале «Пул Первого». Там добавили, что среди помилованных есть шесть женщин, а также пенсионеры, инвалиды и люди хроническими заболеваниями.  В публикации также отметили, что помилование приурочено ко Дню народного единства. Все помилованные раскаялись, их ходатайства изучались Комиссией и Генпрокурором Андреем Шведом. Ранее Лукашенко уже дважды подписывал указы о помиловании осужденных за участие в протестах. Президент Беларуси еще 16 августа помиловал 30 человек: 16 мужчин и 14 женщин, среди которых были серьезно больные и пенсионеры, 4 сентября — еще 30 человек: 7 женщин и 23 мужчины.  За участие в каких протестах были осуждены эти люди — не указывается. Самые масштабные беспорядки в Беларуси проходили в 2020 году после повторного избрания Лукашенко на пост президента Беларуси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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